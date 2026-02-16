Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в своей программе "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о том, какие продукты могут помочь снизить риск образования камней в почках.

По его словам, правильное питание и достаточное количество жидкости играют ключевую роль в поддержании здоровья почек. Одним из основных компонентов, способствующих профилактике камней в почках, является калий.

Мясников подчеркнул, что продукты, богатые этим микроэлементом, могут существенно снизить вероятность формирования камней. В частности, он выделил картофель в кожуре, помидоры, курагу и бананы.

Помимо этого, врач рекомендовал употреблять апельсиновый сок. Он содержит лимонную кислоту, которая может помочь предотвратить образование камней, особенно у людей, предрасположенных к этому заболеванию.

Еще одним важным аспектом, о котором говорил Мясников, является достаточное потребление воды. Он отметил, что для поддержания здоровья почек необходимо выпивать достаточное количество жидкости. "Формула такая: пей сколько хочешь, главное — выдай два литра мочи в день", — подчеркнул врач.

Важно отметить, что профилактика камней в почках — это не только использование определенных продуктов, но и комплексный подход к образу жизни. Правильное питание должно сочетаться с физической активностью и соблюдением режима дня. Мясников также акцентировал внимание на том, что людям с предрасположенностью к образованию камней следует быть особенно внимательными к своему рациону и уровню гидратации.