"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов

Оказывается, в ранние часы наш собственный иммунитет может стать главным врагом сердца, превращая обычный сбой в настоящую катастрофу.



Медики давно заметили пугающую закономерность: инфаркты, происходящие ранним утром, протекают значительно тяжелее остальных и чаще приводят к опасным осложнениям. Долгое время причины такой "часовой" зависимости оставались предметом споров. Однако, как сообщил в своем телеграм-канале известный врач Александр Мясников, секрет кроется не в самой закупорке сосуда, а в том, как наш организм реагирует на повреждение сердечной мышцы.

Эффект "гранаты при пожаре"

Главными виновниками масштабных разрушений в сердце ученые называют нейтрофилы. Это особые иммунные клетки, которые первыми прибывают в зону поражения, чтобы "навести порядок" и убрать омертвевшие ткани. Проблема в том, что в определенное время суток их работа становится слишком разрушительной.

По словам доктора Мясникова, этот процесс напоминает попытку тушить пожар гранатами. Нейтрофилы действуют настолько бурно, что заодно "уничтожают здоровые ткани", расположенные рядом с очагом инфаркта. В итоге зона повреждения сердца увеличивается в разы именно из-за такой агрессивной защиты.

Внутренние часы иммунитета

Исследования показали, что эти клетки живут по строгим биоритмам. Днем они находятся в максимально "боевом" состоянии из-за работы генетического переключателя Bmal1. Ночью же их активность естественным образом приглушается. Именно поэтому инфаркты, случившиеся в темное время суток, когда нейтрофилы спокойнее и точнее "целятся", наносят сердцу гораздо меньший урон.

Ученым уже удалось доказать на практике: если искусственно перевести клетки в "ночной режим" с помощью специальных препаратов, повреждение тканей резко сокращается. При этом общая защита организма от инфекций не страдает, что является критически важным фактором для медицины.

Проблема "золотого часа"

Сегодня медицина стремится доставить пациента на операционный стол в течение 1,5 часов после начала приступа. Однако, как отмечает Мясников, агрессивные нейтрофилы начинают свою разрушительную деятельность уже в первые 10–15 минут. Это время, за которое врачи физически не успевают вмешаться.

Новые данные открывают перспективу создания лекарств нового поколения, которые будут "успокаивать" иммунитет именно под утро. Если пациенты из группы риска будут принимать такие средства на ночь, это позволит "перевести" биологические часы клеток вперед и защитить сердце в самые опасные утренние часы.