ТЕСТ "А меня Федя": узнаете ли вы советский фильм по кадру, где мужчина переоделся в женщину?

Они меняли усы на косы, строгий костюм – на цветастый платок, а мужественный бас – на тоненький голосок. В советском кино переодевание мужчин в женщин было не просто приемом, а целым искусством, которое рождало самые яркие и смешные сцены.

Порой, чтобы добиться цели, спастись от погони или просто завоевать сердце красавицы, нашим героям приходилось идти на крайние меры. И одним из самых популярных способов было перевоплощение в... женщину. Эти сцены становились культовыми, а фразы из них уходили в народ.

Мы собрали знаковые кадры из любимых фильмов, где мужчины с невероятным артистизмом примеряли на себя женские образы. Ваша задача — по одному только изображению вспомнить название картины. Приготовьтесь, но будьте внимательны: некоторые актеры так мастерски перевоплощались, что узнать их будет непросто!