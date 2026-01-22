Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов

Предлагаем вам увлекательный тест, который проверит ваши знания о культовых мелодиях из любимых советских лент. Задача проста — вам нужно закончить известные строки из песен, которые звучали в классических фильмах.
1. "Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись! Есть только миг между _____________, именно он называется жизнь"
А) Нами и чувствами
Б) Мной и тобою
В) Прошлым и будущим
2. "Позвони мне, позвони, позвони мне, ради бога. Через время _______. Голос тихий и глубокий"
А) Пронеси
Б) Протяни
В) Проведи
3. "Хочешь я в глаза взгляну в твои глаза. И слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал. Кто придумал, ____________"
А) Что любить нельзя всю жизнь
Б) Что с тобой я умру
В) Что тебя я не люблю
4. "Мой адрес не дом и не улица, Мой адрес — ________!"
А) Сегодня простой
Б) Советский Союз
В) Сегодня такой
5. "И снится нам не рокот космодрома. Не эта __________. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава"
А) Голубая синева
Б) Нелюбимая мечта
В) Ледяная синева
Правильные ответы:
1. В) Прошлым и будущим
2. Б) Протяни
3. В) Что тебя я не люблю
4. Б) Советский Союз
5. В) Ледяная синева