Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов

Музыка из советских фильмов стала неотъемлемой частью нашей культуры, а песни – настоящими хитами, которые знают наизусть многие поколения.

Предлагаем вам увлекательный тест, который проверит ваши знания о культовых мелодиях из любимых советских лент. Задача проста — вам нужно закончить известные строки из песен, которые звучали в классических фильмах.

1. "Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись! Есть только миг между _____________, именно он называется жизнь"

А) Нами и чувствами

Б) Мной и тобою

В) Прошлым и будущим

2. "Позвони мне, позвони, позвони мне, ради бога. Через время _______. Голос тихий и глубокий"

А) Пронеси

Б) Протяни

В) Проведи

3. "Хочешь я в глаза взгляну в твои глаза. И слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал. Кто придумал, ____________"

А) Что любить нельзя всю жизнь

Б) Что с тобой я умру

В) Что тебя я не люблю

4. "Мой адрес не дом и не улица, Мой адрес — ________!"

А) Сегодня простой

Б) Советский Союз

В) Сегодня такой

5. "И снится нам не рокот космодрома. Не эта __________. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава"

А) Голубая синева

Б) Нелюбимая мечта

В) Ледяная синева

Правильные ответы:

1. В) Прошлым и будущим

2. Б) Протяни

3. В) Что тебя я не люблю

4. Б) Советский Союз

5. В) Ледяная синева