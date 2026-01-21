Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами!

На фоне громких скандалов и провальных продаж билетов народная артистка России решила пойти ва-банк, обратившись напрямую к своей аудитории.



Жизнь Ларисы Долиной в последнее время превратилась в настоящую драму. Артистку окончательно выселили из скандальной квартиры, над ней нависла угроза многомиллионных исков, а предстоящий концерт оказался на грани срыва. В этой отчаянной ситуации певица записала видеообращение, которое выглядит как последняя попытка спасти положение.

"Пламенная речь" в пустоту?

В своем телеграм-канале Долина анонсировала большой сольный концерт 1 февраля в Домодедово, назвав его "юбилейным концертом на БИС в кругу друзей". Понимая, что ситуация критическая, она записала ролик с эмоциональным призывом.

"Жду вас, мои дорогие, очень дорожу вами", — говорит артистка в видео.

На фоне происходящего эти слова звучат как настоящая мольба, обращенная к тем, кто еще не сдал билеты или сомневается. Однако есть один нюанс, который делает эту "пламенную речь" еще более трагичной. Певица так и не открыла комментарии к своим постам. Люди не могут высказать ей ни слова поддержки, ни свое мнение. Связь остается односторонней: Долина обращается к публике, но не готова услышать ее в ответ.

Зал пустеет на глазах: что происходит с билетами

Похоже, односторонний диалог не приносит результатов. Ситуация с билетами на пресловутый концерт в Домодедово выглядит катастрофической. Несмотря на то, что до выступления осталась всего неделя, в зале свободно более двух третей мест.

Но самое страшное для артистки не то, что билеты не покупают. Люди продолжают их активно сдавать. По наблюдениям (Прим.ред. – на момент написания статьи) ситуация меняется в худшую сторону буквально на глазах: всего за 5 минут в продаже появилось 5 новых мест в партере.

Причина такого отчаянного обращения к публике кроется в серьезных финансовых проблемах певицы. В таких условиях каждый проданный билет — это не просто творческая победа, а реальный шанс удержаться на плаву. Но, судя по всему, даже самые преданные поклонники не готовы поддержать артистку, оказавшуюся в столь сложной ситуации.