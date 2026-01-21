Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья

Лариса Долина все-таки передав ключи от жилья новой владелице Полине Лурье. Теперь у певицы осталась лишь небольшая квартира в Лефортово и загородный дом в Подмосковье.

Как сообщает издание aif.ru, "хрущевка" в Лефортово, куда переедет артистка, не может соперничать с роскошными апартаментами в Хамовниках. В пятиэтажном доме 1961 года постройки, где расположена квартира Долиной, всего четыре подъезда, а ближайшее метро находится почти в двух километрах.

Соседи отмечают, что певица никогда не жила в этой квартире: лишь иногда можно было встретить ее дочь в подъезде. В последние месяцы о семье Долиной в доме практически никто не слышал — окна квартиры темные, а звонок отсутствует.

Передача ключей от квартиры Полине Лурье завершилась успешно. Покупательница уже готовится к ремонту. Лариса Долина подчеркнула, что она нашла новое место для жизни, однако место своего нового жилья не раскрыла.

Переезд из элитного жилья в обычную "хрущевку" вызывает у общественности множество вопросов. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с изменением приоритетов самой Долиной. Возможно, она решила упростить свою жизнь и сосредоточиться на более важных вещах, чем материальные блага. Тем не менее, для многих поклонников такой шаг выглядит неожиданным и даже шокирующим.