Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи

Ольга Бузова поделилась своими планами на будущее, касающимися совмещения карьеры и личной жизни.

Певица заявила, что несмотря на плотный рабочий график, она намерена выделять время для своих родных. По словам Бузовой, она планирует установить два дня в неделю, которые будут посвящены семье.

"У меня будет день любви, наверное, среда. И день семьи — точно воскресенье", — отметила она.

Эти дни певица хочет проводить с близкими, занимаясь совместными активностями, такими как походы в театр или просто отдых на природе. "Либо мы куда-то едем, либо идем на спектакль, проводим время с ребенком. День семьи — это досуг", — добавила Ольга.

Интересно, что в последние месяцы в СМИ активно обсуждаются слухи о возможном романе Бузовой с российским актером Тимуром Батрутдиновым. Однако сама певица опровергла эти слухи, заявив, что между ними никогда не было романтической связи. "Мы просто друзья, и ничего больше", — сообщила она.

Тимур Батрутдинов также прокомментировал их отношения, отметив, что шоу "План Б", в котором они вместе работали, могло привести к более близким отношениям. Однако после того, как Бузова начала встречаться с рэпером Давидом Манукяном, его интерес к проекту резко угас. Актер признался, что отсутствие романтической связи с Ольгой стало для него разочарованием.