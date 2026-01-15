Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал

После скандального интервью, которое Юлия Ковальчук и ее муж дали Светлане Бондарчук, люди стали активно обсуждать слова Чумакова, называя его "главным абьюзером страны".

Многие были шокированы тем, как Алексей откровенно говорил о своих интимных отношениях с Юлией и о том, что супруги "ничем не обязаны" друг другу. В ходе полуторачасового разговора Чумаков не стеснялся делиться личными моментами, что вызвало недовольство у многих.

Его слова о том, что каждый из партнеров в отношениях может в любой момент решить, что не обязан оставаться с другим, стали темой для горячих споров. Публика была поражена его нарциссизмом и категоричными высказываниями. Это пошатнуло идеальный образ семьи, который четы выстраивала с 2013 года.

В интервью на шоу Павла Воли Чумаков заявил, что не собирается оправдываться за свои слова. Он объяснил, что его высказывания были интерпретированы неправильно и вырваны из контекста. По его мнению, он просто делился своими чувствами, которые испытывал к Юлии на протяжении 18 лет совместной жизни.

Ковальчук попыталась смягчить ситуацию, отметив, что ее супруг не хотел никого обидеть. "Леша немножко не так сказал, эта фраза вырвана из контекста", — сообщила она в шоу "12 вопросов". Она добавила, что в отношениях действительно существуют обязательства, но они не должны восприниматься как бремя. По ее словам, важно понимать, что в паре каждый делает выбор быть вместе по своему желанию.

Юлия также признала, что в отношениях есть определенные обязательства, которые они принимают на себя при заключении брака. Однако она отметила, что слово "должен" звучит слишком жестко. В ее понимании гораздо важнее то, что партнеры хотят быть рядом и поддерживать друг друга.