"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры

Пока судебные приставы вовсю готовятся к штурму элитного жилья в Хамовниках, главная джазовая леди страны решила сменить декорации. Такого поворота от народной артистки не ожидал никто, особенно те, кто уже считал себя полноправным хозяином ее квадратных метров.



Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной, которую она по ошибке продала мошенникам за 112 миллионов рублей, достигла своего пика. Казалось бы, после решения Верховного суда пора отдавать ключи новой владелице Полине Лурье, но певица внезапно исчезла из страны. Как стало известно Teleprogramma.org, вместо того чтобы паковать коробки, Долина улетела греться под солнцем Абу-Даби.

Покупательница, так и не дождавшаяся заветной связки ключей, была вынуждена обратиться за помощью к приставам. Но артистку это, похоже, мало волнует — ее адвокат заявил, что все вопросы будут решаться только после 20 января. Коллеги по цеху в шоке от такой дерзости, а певица Наталья Штурм нашла этому поступку очень резкое объяснение.

"Мелкая месть": почему Наталья Штурм не верит в случайности

В интервью порталу Teleprogramma.org Наталья Штурм прямо назвала отъезд Долиной актом самолюбия. По ее мнению, это не просто отпуск, а продуманный ход, чтобы показать, кто здесь на самом деле главный.

"Это демарш со стороны Ларисы Долиной. Мелкая месть, что не получилось по "ее", — отрезала Штурм.

Наталья даже решилась озвучить то, что, по ее мнению, скрывается за этим молчаливым отъездом. Она считает, что посыл Долиной звучит примерно так: "Я великая Лариса Долина, а вы дерьмо собачье. Квартиру отсудили, радуйтесь, что вам еще надо? Ключи подождете, не развалитесь". По словам коллеги, Долиной уже нечего терять, ведь она уже прошла через лавину общественного осуждения. Но неужели артистка так легко разбрасывается деньгами в Эмиратах?

Роскошь на минималках: как Долина экономит на отдыхе

Несмотря на слухи о безумных тратах, Наталья Штурм поспешила уточнить: Лариса Александровна сейчас далеко не "жирует". Оказывается, поездка в Абу-Даби — это пример того, как звезда может считать деньги. Долина специально дождалась окончания новогодних праздников и улетела тогда, когда сумасшедшие прайсы в отелях рухнули вниз.

По подсчетам Штурм, отдых на троих (с дочерью и внучкой) вместе с перелетом обошелся певице примерно в 1,5 миллиона рублей. Для уровня Долиной это вполне экономный вариант, особенно после потери баснословных миллионов. Пока певица наслаждается морским бризом, приставы в Москве продолжают свою работу. Сможет ли певица и дальше игнорировать реальность или по возвращении ее ждет очень неприятный сюрприз? Это станет понятно сразу после 20 января.