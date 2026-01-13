Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Четверг 19 февраля

15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества

Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества
4175

Пока певица восстанавливает силы за границей, в ее подмосковном имении обнаружили кое-что лишнее, за что теперь придется заплатить миллионы.

Жизнь Ларисы Долиной в последнее время напоминает остросюжетный сериал, где каждая новая серия приносит неожиданный поворот. Не успели поклонники обсудить ее битву за московскую квартиру, как под ударом оказалась загородная резиденция звезды. Выяснилось, что уютный уголок природы, которым артистка наслаждалась полтора десятилетия, скрывает в себе серьезное нарушение закона. И теперь за этот "секрет" придется отвечать перед надзорными органами.

Тайная стройка под боком у государства

Все началось с того, что предприниматель Глеб Рыськов решил оформить документы на водный объект неподалеку от участка артистки в деревне Протасово. Изучая территорию, он заметил одну странную деталь: владения народной артистки вышли далеко за официальные границы.

Оказалось, что за высоким забором певицы скрывается:

  • Два загородных дома и гараж.
  • Огромный котлован диаметром 230 м².
  • Личный пруд, который певица обустроила прямо на берегу ручья.

Проблема в том, что этот участок берега — федеральная собственность. По закону это водоохранная зона, где запрещено любое строительство и уж тем более рытье личных озер. Рыськов утверждает: "наложение" участка Долиной на береговую линию видно даже невооруженным глазом.

Цена вопроса: 2 миллиона и бульдозер

Как так вышло, что государственная земля оказалась в частных руках, теперь будут выяснять проверяющие органы. Бизнесмен предполагает, что участки могли перепродать на торгах, но закон суров: вернуть землю государству придется вне зависимости от того, сколько лет назад ее купили.

Но просто вернуть метры не получится. За 15 лет использования берега как личного пляжа экологии был нанесен серьезный вред. По словам Рыськова, Ларисе Александровне грозит:

  1. Штраф за экологический ущерб в размере около 2 миллионов рублей.
  2. Полная рекультивация земель (пруд придется закопать).
  3. Перенос заборов в соответствии с кадастровыми границами.


"Она же здесь живет, она должна соблюдать законодательство", — заявляет предприниматель. Похоже, уютному пруду на даче артистки пришел конец.

Между Дубаем и приставами

Сама Лариса Александровна пока хранит молчание. Сейчас она находится в ОАЭ, где пытается восстановить ментальное здоровье после другого скандала — битвы за квартиру в Хамовниках. Но новости из Подмосковья вряд ли добавят ей душевного равновесия.

Ситуация накаляется: в Москве певице грозит принудительное выселение с судебными приставами, а в Подмосковье — судебные иски за захват береговой линии. Похоже, что "тихая гавань", о которой так мечтала артистка, оказалась под угрозой ликвидации. Удастся ли певице сохранить свои владения или придется прощаться с любимым прудом — покажет время.

Шоу-бизнес в Telegram

13 января 2026, 09:33
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Получит ли оскандалившаяся Долина

Продолжение: Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер

Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий

Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком
Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

Выбор читателей

18/02СрдПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 17/02ВтрЗапрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 17/02Втр"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 18/02СрдОб этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 17/02ВтрЧерные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу