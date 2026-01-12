Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины

Пока в Москве безуспешно пытаются попасть в спорную недвижимость, ее знаменитая хозяйка обнаружилась там, где сутки проживания стоят целое состояние.



Народная артистка России Лариса Долина покинула страну на фоне продолжающейся эпопеи с передаче квартиры в Хамовниках. Певица решила дистанцироваться от судебных проблем и улетела вместе с дочерью и внучкой в Абу-Даби. Там она нашла себе временный "приют", который разительно отличается от скромного жилья — звезда обосновалась в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island на острове Саадият.

Условия в этом "убежище" поистине королевские. Стоимость проживания здесь варьируется от 300 тысяч до 1 миллиона рублей в сутки. В программу "выживания" вдали от родины входят бассейны, спа-процедуры, массажи и вечеринки с диджеями. Питание тоже соответствующее: постояльцам подают изысканные морепродукты, а также блюда японской и итальянской кухни.

Тем временем в Москве ситуация остается напряженной. Законная владелица квартиры, социолог Полина Лурье, до сих пор не может получить ключи от своей недвижимости. Как сообщает Telegram-канал Mash, официальная сдача жилья перенесена ориентировочно на 20 января — именно к этому сроку исполнительница планирует вернуться из своего дорогостоящего отпуска.

Задержка объясняется юридическими проволочками. Ранее адвокат артистки Мария Пухова заявила, что сторона покупательницы отказалась подписывать акт приема-передачи из-за некорректной даты в документе. Поскольку сейчас Долиной нет в Москве, представитель Лурье приняла решение дождаться личного возвращения артистки, чтобы завершить процедуру. Так что пока певица наслаждается солнцем Персидского залива, двери квартиры в Хамовниках остаются закрытыми для новой хозяйки.