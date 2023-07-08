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Суббота 8 июля

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Стыдоба! Милохин показал свои яйца на камеру

Стыдоба! Милохин показал свои яйца на камеру

Звезда Первого канала и кумир молодежи Даня Милохин выставил фото.

В 2022 году известный блогер покинул Россию и начал вить свое гнездышко за рубежом. Правда, обосноваться он решил за чужой счет, попросившись к друзьям пожить. Товарищи не бросили бедолагу на чужбине, поэтому Даня Милохин периодически шлет вести из Дубая.

А ведь еще в 2021-м его считали едва ли не гордостью России. Юношу сделали изюминкой шоу "Ледниковый период" на Первом канале, грамотно пропиарили. Сорвав контракт и рванув за рубеж, Даня Милохин потерял лицо. Сначала тренер Татьяна Тарасова называла его своим любимчиком, а в итоге признала "дурным человеком".

В соцсетях блогер сейчас размещает специфический контент, который явно не требует интеллектуального развития. Парень кривляется на видеороликах и демонстрирует женоподобный маникюр. Даня Милохин красуется ногтями нежно-розового цвета, подавая представителям мужского пола худой пример.

Порой на страничке юноши появляется откровенная стыдоба! Раньше кумир хоть в какой-то степени мотивировал подростков к личностному росту, стремление к лучшей жизни. Теперь же Даня Милохин вместо полезной информации показал свои яйца на камеру. Он предложил подписаться на него тем, кто тоже любит такой завтрак.

Фото: соцсети Дани Милохина

8 июля 2023, 12:12
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

К каким кумирам молодежи у родителей есть претензии

Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @_STENKA_
YouTube / @vmeste.project

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