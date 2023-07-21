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Пятница 21 июля

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"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне

"Не по-пацански": вид самоудовлетворения Шаляпина напрочь убил желание интима у друга в спальне
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Когда Роман Архипов участвовал в "Фабрике звезд-6", был слух, что якобы по условиям контракта на проекте запретили интим. Но как же тогда выходили из положения молодые и здоровые парни? Об этом он рассказал "Дни.ру" за кулисами музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга".

"Находиться в одном помещении круглосуточно, на протяжении нескольких месяцев, под постоянным прицелом камер – это серьезное психологическое испытание, – заверяет Архипов. – Первое время мы осматривались, пытались понять, где стоят камеры, где есть охрана, потому что за нами наблюдали и в туалете, и в душе. Просто в других странах в аналогичных проектах люди порой кончали с собой. Поэтому за нами следили. Из приватных зон, конечно, трансляции не было, но съемка шла круглосуточно".

"Признаться, мы о сексе совсем не думали, важнее тогда казалась музыка – какая песня достанется к отчетному концерту, с кем случится дуэт, – вспоминает Архипов. – Все были ориентированы на творчество, а не на реалити-шоу".

При этом тот же Прохор Шаляпин занимался самоудовлетворением в душе. И съемку этого интимного процесса даже показали в эфире. Что напрочь отбило желание заниматься подобным у других участников проекта. "Я помню, как мы пришли в спортзал и увидели на экране довольное лицо Прохора, который прикрыт простынкой и елозит под ней рукой. После этого ни одному парню и в голову не пришло заниматься подобным", – заверил Архипов.

Он божится, что не занимался в эти месяцы "Фабрики" рукоблудием – сам себе установил такое испытание целибатом. "Было тяжело, потому что в спальне одновременно было 8 или 9 пацанов, камеры, которые все видят и ночью, и днем, – пояснил музыкант. – И онанировать в таких условиях было бы как-то не по-пацански".

21 июля 2023, 14:17
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из звезд не служил в армии: Галкин*, Киркоров, Шаляпин

Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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