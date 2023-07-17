"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки

Ровно тридцать лет назад Таисия Повалий выиграла конкурс молодых исполнителей на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Она была первой обладательницей гран-при этого престижного смотра. А сейчас приезжает в любимую Беларусь на правах суперзвезды. За кулисами закрытия 32-го смотра с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Таисия Повалий живет в съемной квартире в центре Москвы – своего жилья у нее там никогда не было. Но сейчас, по словам певицы, она ищет себе новую недвижимость, чтобы было место и ей с мужем, и маме.

"Или квартира, или загородный дом, пока не знаю, – пояснила Народная артистка. – Я просто хочу что-то приобрести".

Правда, покупать собственное жилье певица планирует в ипотеку. "Возьму кредит, как все делают, – говорит Повалий. – Да-да, и артисты берут ипотеки! Хотя все считают, что нам это чуждо, что все звезды богатые и зарабатывают много. На самом деле – это миф. Но надо, что так думали!"

Стоит заметить, что Повалий – не единственная певица, которая для покупки жилья вынуждена обращаться к помощи банка. Так в прошлом году британская певица Адель приобрела резиденцию стоимостью $58 млн в ипотеку. В ближайшие 30 лет исполнительнице предстоит выплачивать банку по $227 тыс. в месяц – ее кредит составляет 30 миллионов, а 28 выложила из собственного кармана. Прежде этот особняк принадлежал Сильвестру Сталлоне.