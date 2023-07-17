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Понедельник 17 июля

09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно
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"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки

"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки
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Ровно тридцать лет назад Таисия Повалий выиграла конкурс молодых исполнителей на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Она была первой обладательницей гран-при этого престижного смотра. А сейчас приезжает в любимую Беларусь на правах суперзвезды. За кулисами закрытия 32-го смотра с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Таисия Повалий живет в съемной квартире в центре Москвы – своего жилья у нее там никогда не было. Но сейчас, по словам певицы, она ищет себе новую недвижимость, чтобы было место и ей с мужем, и маме.

"Или квартира, или загородный дом, пока не знаю, – пояснила Народная артистка. – Я просто хочу что-то приобрести".

Правда, покупать собственное жилье певица планирует в ипотеку. "Возьму кредит, как все делают, – говорит Повалий. – Да-да, и артисты берут ипотеки! Хотя все считают, что нам это чуждо, что все звезды богатые и зарабатывают много. На самом деле – это миф. Но надо, что так думали!"

Стоит заметить, что Повалий – не единственная певица, которая для покупки жилья вынуждена обращаться к помощи банка. Так в прошлом году британская певица Адель приобрела резиденцию стоимостью $58 млн в ипотеку. В ближайшие 30 лет исполнительнице предстоит выплачивать банку по $227 тыс. в месяц – ее кредит составляет 30 миллионов, а 28 выложила из собственного кармана. Прежде этот особняк принадлежал Сильвестру Сталлоне.

17 июля 2023, 09:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шикарная Повалий ночью побила обколотого Милохина в Питере

Фото: пресс-служба
Таисия Повалий. Фото: пресс-служба
Григорий Лепс. Фото: пресс-служба
Даня Милохин. Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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