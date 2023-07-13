Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео

Умерла Бочкарева Тесты Пластические операции Бабкиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Четверг 13 июля

09:06Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео 09:00Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале 08:48Скончалась актриса из сериала "Каменская" Маршалова 08:32В Тюмени блогер угрожала сыну убийством во время стрима 08:05"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 06:10Столичные ЖК с лучшими продажами в июне 04:08Оставила ребенка с няней и уехала: Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без дочери-грудничка 02:28Жилья в аренду в Москве стало на 31% меньше 00:26Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен фастфуд 22:43"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте 21:17В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи 20:12Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 19:25"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 16:49"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек 15:49Певица Ханна назвала себя плохой мамой 12:47В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву 12:18Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 12:17Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок 11:56В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок 11:03На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка 10:43В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки 10:09Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор 08:51В детских садах Орска произошло массовое отравление детей 08:03Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке 06:139% новостроек сосредоточено в центре города 04:15Врач развеяла мифы о повышенном давлении: главные ошибки гипертоников 02:07Как законно обустроить антресоль 00:05Киркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд 22:03Хирург оценил стоимость пластических операций Надежды Бабкиной 19:40Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой 19:30Evolute: самый бюджетный электрокар 19:10Почему родственники Нонны Мордюковой ополчились друг на друга из-за квартиры 19:00Чтоб жить целый век: 49-летний Фомин узнал уникальную формулу долголетия 18:20Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа 15:50Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве 15:14"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой 12:10Караул, ограбили! Взломщики ворвались к матери певицы Бейонсе 10:55"Затопило квартиры до седьмого этажа": последствия аномального ливня в Нижнем Новгороде 09:23Отдых на море – 2023: цены на жилье 06:19Скидки на жилье в Москве достигают 40% 02:03Средняя цена покупки квартиры – 16 млн 00:23Первый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках "Давай поженимся!" 20:37Таролог предрекла крах отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 17:00Сын Михаила Ефремова перенес трепанацию черепа 16:50Бывший солист группы "Челси" рассказал о совершенной в молодости ошибке 16:30Ольга Орлова страдает от последствий кесарева после родов 14:58Попал в реанимацию: Московский школьник сильно напился на выпускном 14:29"Забудьте про Израиль": врач рекомендовал больной Пугачевой остаться на ПМЖ в Латвии 14:29В Пермском крае юноши изнасиловали и подожгли 15-летнюю девушку 13:32Состояние ухудшилось: сына Ефремова после операции настигла новая беда
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео

Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео
223

Официально фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стартует только 13 июля. Но накануне уже открылись первые выставки и прошел сольный концерт Сергея Лазарева. Корреспондент "Дни.ру" побывал на этом масштабном опен-эйре.

Впервые в Витебске Лазарев побывал более четверти века назад – в составе группы "Непоседы" пел на "Славянском базаре". Потом был концерт в 2016 году, когда певец представлял программу The Best. И вот новый сольник – с новыми аранжировками хитов и премьерами.

"Несмотря на то что погода не самая летняя – плюс 16 градусов – но вы здесь, я здесь, и от такого количества людей нам точно будет жарко. Мы дарим вам 100-чистую позитивную энергетику, и я уже вижу, как мы получаем это же взамен!" – такими словами артист открыл выступление.

А за минуту до появления на сцене перед тысячами поклонников, выйдя из гримерной, Лазарев осенил себя крестным знамением. Религия – очень интимная сфера. Но этот обряд певца удалось запечатлеть на видео. Артист всегда волнуется перед выходом на сцену, но в Витебске, с Божьей помощью, все прошло идеально!

Кстати, он не единственный, кто крестится перед выходом к зрителю. Например, крестным знамением осеняет себя Дима Билан. "Трясти начинает больше, потому что мы не молодеем — раз, два — я всегда думаю, что это судьбоносный момент сейчас и именно сейчас будет что-то неповторимое. Вот это чувство, что ты можешь повлиять на ход событий, — оно не оставляет тебя, оно умножается с каждым днем", – поясняет победитель "Евровидения". Так же поступают Ольга Бузова и Shaman.

13 июля 2023, 09:06
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Моя жизнь переменилась": Лазарев попрощался с Москвой

Фото: Пресс-служба/Анастасия Чеканова
Фото: Пресс-служба/Анастасия Чеканова
Фото: Пресс-служба/Анастасия Чеканова
Фото: Пресс-служба/Анастасия Чеканова
Фото: Пресс-служба/Анастасия Чеканова
Фото: Пресс-служба/Анастасия Чеканова
Фото: Пресс-служба/Анастасия Чеканова
Фото: Пресс-служба/Анастасия Чеканова

По теме

Патриотично: Лазарев пообещал приехать с туром в новые регионы России
Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве

"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве
После 20 лет брака Григорий Лепс развелся с женой. Александр Розенбаум выручил коллегу в трудную минуту. Сохранить семью и удержать любовь вопреки искушениям — настоящее мастерство.

Оставила ребенка с няней и уехала: Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без дочери-грудничка

Оставила ребенка с няней и уехала: Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без дочери-грудничка
Певица и ведущая шоу "Дома-2" в феврале этого года родила дочь. Малышка стала долгожданным ребенком для 45-летней звезды и ее супруга-предпринимателя.

"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте

"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте
Всплыла интригующая правда об известном актере. Александр Домогаров снял стресс в приятной компании. Некоторые звезды шоу-бизнеса скрывают похабные пристрастия, чтобы репутация была чиста.

"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка

"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка
Беременность наступила неожиданно. Гоша Куценко и все остальные не ожидали такого поворота. Порой жизнь преподносит сюрпризы, когда на них совсем нет времени.

"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек

"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек
Заслуженный артист России шокирует видом на публике. Николай Носков стал совсем другим. В 2017 году популярный российский музыкант перенес инсульт и операцию.

Выбор читателей

11/07ВтрДворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой 12/07СрдЧто случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 11/07ВтрГринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве 12/07СрдКиркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд 11/07Втр"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой 11/07ВтрНейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа