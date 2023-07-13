Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео

Официально фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стартует только 13 июля. Но накануне уже открылись первые выставки и прошел сольный концерт Сергея Лазарева. Корреспондент "Дни.ру" побывал на этом масштабном опен-эйре.

Впервые в Витебске Лазарев побывал более четверти века назад – в составе группы "Непоседы" пел на "Славянском базаре". Потом был концерт в 2016 году, когда певец представлял программу The Best. И вот новый сольник – с новыми аранжировками хитов и премьерами.

"Несмотря на то что погода не самая летняя – плюс 16 градусов – но вы здесь, я здесь, и от такого количества людей нам точно будет жарко. Мы дарим вам 100-чистую позитивную энергетику, и я уже вижу, как мы получаем это же взамен!" – такими словами артист открыл выступление.

А за минуту до появления на сцене перед тысячами поклонников, выйдя из гримерной, Лазарев осенил себя крестным знамением. Религия – очень интимная сфера. Но этот обряд певца удалось запечатлеть на видео. Артист всегда волнуется перед выходом на сцену, но в Витебске, с Божьей помощью, все прошло идеально!

Кстати, он не единственный, кто крестится перед выходом к зрителю. Например, крестным знамением осеняет себя Дима Билан. "Трясти начинает больше, потому что мы не молодеем — раз, два — я всегда думаю, что это судьбоносный момент сейчас и именно сейчас будет что-то неповторимое. Вот это чувство, что ты можешь повлиять на ход событий, — оно не оставляет тебя, оно умножается с каждым днем", – поясняет победитель "Евровидения". Так же поступают Ольга Бузова и Shaman.