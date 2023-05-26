Патриотично: Лазарев пообещал приехать с туром в новые регионы России

Это для нас новый год и лето ассоциируется с каникулами и отпусками. А для артистов это самая горячая пора. В чем Сергей Лазарев признался за кулисами национальной музыкальной премии телеканала RU.TV.

"Сегодня свое лето я не могу представить без гастролей, – улыбается Лазарев. – Они у меня проходят круглогодично, но летом добавляют концерты по Черноморскому побережью".

1 августа Сергей Лазарев выступает в Сочи, а 3 августа в – в Анапе. А вот городов Крыма на официальном сайте певца в Афише пока нет. В последний на сегодняшний день раз певец выступал в Ялте в августе 2021 года.

Зато на вопрос, собирается ли он приехать с гастролями в новые регионы, певец уверенно ответил: "Всегда!" В последний раз он выступал на "Донбасс-Арене" в Донецке в сентября 2011 года в сборном концерте "Золотые хиты".

Напомним, четыре новые региона – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области – были включены в перечень регионов Российской Федерации 30 сентября прошлого года. А 2 октября Конституционный суд счел подписанные о вхождении акты соответствующими Основному Закону государства. Население нашей страны таким образом увеличилось почти на 6,2 млн человек, а площадь выросла более чем на 100 тысяч квадратных километров.