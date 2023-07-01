Пластический хирург оценил внешность изменившейся Пугачевой

Пластический хирург рассказал какие манипуляции сделала Примадонна со своими губами.

Алла Пугачева, одна из самых известных российских певиц, всегда привлекала внимание своим неповторимым образом и яркой внешностью. Однако, в последнее время она стала объектом критики из-за своих кардинальных изменений во внешности.

На недавнем выступлении Максима Леонидова, Алла Борисовна появилась с новым лицом, особенно выделялись ее пухлые губы. Это вызвало массу предположений о том, что певица сделала с собой пластическую операцию.

Один эксперт, пластический хирург Мадина Байрамукова, проанализировав фотографии, подтвердил, что Алла Пугачева действительно сделала операцию по увеличению губ. Она отметила, что видно рубец под носом певицы, а верхняя губа значительно увеличилась и развернулась. Операция была проведена недавно и сделала лицо Пугачевой визуально моложе.

Такая операция является достаточно распространенной среди звезд и не только. Например, Виктория Боня, известная специалистка по энергии женского здоровья, также делала подобную операцию. Ее юношеские и нынешние фотографии ярко демонстрируют изменения в ее внешности.

Конечно, каждый имеет право делать с собой все, что пожелает, и это относится и к Алле Пугачевой. Однако, некоторые люди не прощают ей таких кардинальных изменений, особенно учитывая, что она сейчас совершенно непохожа на ту женщину, которая пела и радовала своих поклонников ранее.