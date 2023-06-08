Российская артистка разбилась в ДТП Тесты Кравец о причине смерти мужа Гурцкая Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Четверг 8 июня

17:20"В раю": Дочь Бони сделала ей массаж стоп 17:00"Кинопоиск" назвал самую популярную российскую актрису 16:49"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров 16:20Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца 16:00Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня 15:40"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале 15:20Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой 15:00"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом 14:40Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала 14:20Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе 14:20"Не хит точно": Поклонники разбранили новую песню Королевой 14:00Родные делят огромное наследство Градского в суде 13:40"Горы пытались от нас избавиться": звезда фильма "Прямой эфир" рискнула жизнью на съемках 13:20Бросившую пить Волочкову сняли с бокалом 13:00Борисова похвасталась дорогущим подарком от тайного спонсора 12:40Малышева и проктолог объявили о последствиях неправильного лечения анальных трещин 12:20“Я была старая, он – глупый”: Кудрявцева поздравила мужа с оловянной свадьбой 12:00Кузьмин оставил жену мерзнуть в подъезде посреди ночи 11:40Стеклобой, стропорез и подзорная труба: 70-летний Вассерман поразил содержимым карманов 11:20"Метастазы в мозгу": Онкобольная звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы 11:00Как сократить время уборки квартиры: советы от дизайнера интерьера 10:40"В приюте для бездомных": певец Данко рассказал о жизни Стаса Барецкого 10:20Риелтор предсказал падение цен на недвижимость в России 10:00Звезда "Дома-2" готовится к выскабливанию из своего тела мертвого ребенка 09:4040-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица 09:20Андрей Малахов описал момент смерти не вышедшего из комы отца 09:00"Надо было вовремя уходить": Соседов о горькой доле покинувшей Родину жене иноагента Пугачевой 08:40"Ждала три года": Костенко купила просторную квартиру без участия Тарасова 08:20Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде 08:00Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых 06:15Доктор Мясников дал советы по улучшению самочувствия в плохую погоду 04:41Важный совет: эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим 02:07Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне 00:13Бросившая спорт Загитова с лопатой шокировала образом дачницы 21:30"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова 21:10Сына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина 20:38"Я не хотел на роды": Топалов про молящую о клизме Тодоренко во время схваток 20:15Сладкий сюрприз: три слитка золота россиянка замаскировала под шоколад 19:59Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности 19:19Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 18:30Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности 18:10Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны 18:03Скончался соавтор программы "Спокойной ночи, малыши!" Меерзон 17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"В раю": Дочь Бони сделала ей массаж стоп

"В раю": Дочь Бони сделала ей массаж стоп
49

Виктория Боня поделилась моментом отдыха в Монако.

Виктория Боня буквально сбилась со всех ног рассказывая публике о чудодейственных свойствах отвара из кактусов, чьи большой фанаткой она давным-давно является. Кроме того, нельзя забывать и то, сколько километров она нашагала по красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.

В результате Виктория вымоталась так сильно, что, по мнению некоторых, даже не смогла найти силы, чтобы дойти до массажного салона. К счастью, рядом оказалась дочь светской львицы, которая и помогла своей матери снять напряжение в гудящих ногах.

То, как дочь Виктории Бони сделала ей массаж стоп, мать запечатлела на камеру телефона и, разумеется, выложила в свой блог. Не забыла она подчеркнуть и то, сколько положительных эмоций испытала: массаж проходил на террасе ее квартиры в Монако, где Боня проживает более 10 лет.

"Я в раю", – поделилась шатенка под снимком, на котором ее дочь монегаска держит ее за пальцы ног.

Напомним, что Анджелина Летиция Смерфит родилась, пока зкс-звезда "Дома-2" состояла в отношениях с наследником ирландского миллионера Алексом Смерфитом. Пара познакомилась в 2010, стала родителями в 2012 и рассталась в 2017 году. Весной 2023 года дочери Виктории Бони исполнилось 11 лет.


8 июня 2023, 17:20
Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Психолог поделился мнением о советах Бони по поводу запрещенных отваров
Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
Татьяна Буланова объяснила, почему не полетит в медовый месяц с молодым мужем. Совсем недавно 54-летняя Татьяна Буланова вступила в брак с бизнесменом Валерием Рудневым, которые моложе ее на 19 лет.

Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня

Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня
Спортсменка показала в блоге красивые кадры с возлюбленным, снятые на берегу океана. Личная жизнь известной фигуристки Евгении Медведевой не раз становилась поводом для обсуждения.

Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой

Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии и прокомментировала новость о гипертонии. В последнее время в Сети постоянно появляются новости о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова якобы то и дело попадает в больницу.

"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом

"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом
Танцовщица жестко ответила сплетникам, которые осудили ее после снимка в кафе. О пагубных привычках Анастасии Волочковой общественность шепчется уже давно.

Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала

Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала
Полина Диброва обрадовала поклонников звездной семьи. Оказывается, Дибров еще ого-го! Жена российского телеведущего Дмитрия Диброва сообщила радостную новость.

Выбор читателей

07/06Срд"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 06/06Втр"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 07/06СрдРезко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 06/06Втр"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала 06/06Втр"А где же муженек?": Наташа Королева выставила фото с другим 07/06СрдСына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина