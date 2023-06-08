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Среда 7 июня

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Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне

Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне
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Арнольд Шварценеггер раскрыл страшную тайну своей жене.

Мало кому удается совместить в себе столько талантов, сколько есть у Арнольда Шварценеггера. Он стал легендарным культуристом, топовым актером, а также политиком. В 1986 году Арнольд Шварценеггер стал еще и семьянином. Он женился на племяннице президента США Джона Ф. Кеннеди Марии Шрайвер. Супруга родила четверых детей и всегда была верной опорой и поддержкой своему мужу.

Но однажды Шварценеггер признался, что у него есть внебрачный сын, которого ему родила бывшая домработница более десяти лет назад. Тогда спустя 25 лет брака Шварценеггер развелся с женой.

Тяжелую тайну о внебрачном ребенке Арнольд Шварценеггер хранил на сердце много лет и однажды решил признаться. По словам Шварценеггера, сделать это было очень нелегко. А помог ему в этом психолог. Признание о внебрачном сыне Арнольд Шварценеггер сделал именно на приеме у психолога, сообщает телеканал "360".

Арнольд Шварценеггер и его жена посещали семейного психолога раз в неделю. На одном из приемов психолог по сути сам стал инициатором того, чтобы тайное стало явным.

Конечно, в тот момент его жена была шокирована новостью и очень подавлена. Актер до сих пор не может себе простить, что причинил своей бывшей жене столько боли.

Также актер рассказал, что и сам не сразу узнал о том, что Джозеф – его сын. Мальчик родился в 1996 году, и тогда домработница ничего ему не сказала.

8 июня 2023, 02:07
Арнольд Шварценеггер. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что заставляет плакать Шварценеггера

Первой актёрской работой Арнольда в кинематографе стал фильм "Геркулес в Нью-Йорке". Это был единственный фильм, где Шварценеггер в титрах был представлен не под собственной фамилией, а под псевдонимом Арнольд Стронг. Продюсер решил, что настоящая фамилия актера плохо звучит по-английски. Впоследствии этот фильм Шварценеггер называл своей самой нелюбимой работой в кинематографе.
После выхода следующего фильма, "Негодяй", появились отзывы, что "ни выражение лица Шварценеггера, ни его игра не идут ни в какое сравнение с мордой и поведением его лошади". Арнольд задумался и начал брать уроки актёрского мастерства.
Первый успех пришел к актеру после фильма "Конан-варвар". Шварценеггер сыграл молодого варвара, который пытается отомстить верховному жрецу культа Змеи Тулса Думу за смерть своих родителей.
Тем не менее, гонорары артисты долгое время оставались не очень большими. Все изменил выход сиквела "Терминатор", за вторую часть которого Арнольд получил 20 миллионов долларов, а за третью - и вовсе 30, что стало рекордом в киноиндустрии
В копилке Арнольда есть и комедийные персонажи. В фильме "Полицейский из детского сада" он играет храброго детектива, который, чтобы заманить в ловушку преступника, устраивается воспитателем в детский сад.
А комедия "Последний киногерой»" стала пародией Арнольда на самого себя и свой образ терминатора.
В картине "Бегущий человек" Арнольд становится заключенным, который участвует в телешоу, чтобы пройти тяжелые испытания и обрести свободу или умереть.
А в фильме "Джуниор" Шварценеггер даже "забеременел" ради науки.
В "Конце света" отважный телохранитель плачет в кадре. Арнольд признавался, что ему было интересно в кои-то веки сыграть не просто "качка", но и человека с тонкой душевной организацией. Слезы -- часть уязвимости. Как актеру мне было легко показать их на экране. Любой, у кого есть семья, дети, может очень быстро вызвать их образы в памяти и расплакаться от умиления", - рассказал актер в интервью телеканалу ABC.
В 2013-м году Арнольд снялся в фильме "Мэгги", где сыграл роль фермера.

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