74-летнего Шварценеггера поздравляют с прибавлением: Это феноменально

32-летняя дочь актера Кэтрин Шварценеггер подарила своего знаменитому отцу вторую внучку. Новость о прибавлении сообщил в своих соцсетях зять Арнольда Шварценеггера – американский актер Крис Прэтт. По его словам, счастливое событие произошло еще 21 мая. На свет появилась очаровательная малышка, которую назвали Элоизой Кристиной.
Счастливый отец решил обойтись без фото новорожденной. Он лишь сообщил, что мама и малышка чувствуют себя хорошо, и все они сейчас очень счастливы. Поклонники бурно отреагировали на новость и стали поздравлять семью с прибавлением. Досталось поздравлений и на долю знаменитого деда новорожденной.
"Поздравления семье!", "Это феноменально", "Это отличная новость!", "Дай Бог здоровья вашему ребенку и вашей семье!" – написали фолловеры.
Напомним, что у Кэтрин и Криса уже есть общая дочь Лайла Мария, которой нет еще и двух лет. Эта малышка стала первой внучкой Арнольда Шварценеггера. Теперь же 74-летний актер стал дедом во второй раз. В одном из интервью он признавался, что хотел бы внука, но и появлению маленькой наследницы он, наверняка, тоже очень рад.
Что касается Криса Прэтта, то у него уже есть сын от первого брака. Дочь Арнольда Шварценеггера считает своего мужа прекрасным отцом – в этом женщина убедилась, как только взглянула на общение мужчины с сыном еще до появления общих наследников пары.