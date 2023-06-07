Бытовые проблемы заставили Бородину задуматься о переезде из частного дома в город

Телеведущая рассказала о трудностях жизни в доме и поделилась, что задумывается перебраться в город.

За последние годы у Ксении Бородиной сформировался образ сильной и независимой женщины. Ведущая "Дома-2" стойко пережила тяжелый развод со вторым мужем Курбаном Омаровым и стала примером для многих женщин. Со стороны может показаться, что теперь знаменитости по плечу любые испытания. Однако с некоторыми трудностями звезда сталкиваться все же пока не готова.

Не секрет, что Ксения воспитывает двух дочек и живет вместе с ними за городом. Светская львица рада иметь дом за пределами мегаполиса, потому что любит простор и свежий воздух. Однако, по словам телеведущей, в жизни за городом есть не только плюсы, но и серьезные недостатки.

Накануне Бородина откровенно заговорила с подписчиками о переезде. Задуматься о таком серьезном шаге звезду заставили трудности жизни вдали от городской суеты. Ксения пожаловалась, что ей приходится часами стоять в пробках по дороге на работу. Ради удобства дочерей блогерше даже пришлось купить автобус, который теперь возит их на занятия. Кроме того, по словам ведущей, частный дом требует слишком много внимания и постоянных вложений.

"Я не помню такого, чтобы я жила в квартире, и чтобы столько всего было надо в отличие от того, когда живешь в доме. То плитка где-то отвалится, то фильтры надо поменять, то в гараж дверь не открывается. Постоянно какой-то кошмар!", – поделилась Ксения Бородина с подписчиками.

Звезда поделилась, что в последнее время все чаще думает о том, чтобы перебраться в квартиру. Однако здесь все тоже не так уж просто. По словам Бородиной, больше всего в переезде ее пугает ремонт и все процессы, связанные с ним.