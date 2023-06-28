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Среда 28 июня

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"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности

"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности
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В жизни Регины Тодоренко в последнее время происходит больше негативных, чем позитивных событий, чем она активно делится в Сети.

Не успела Регина Тодоренко отойти от критики, обрушившейся на нее из-за детального рассказа о кайфе во время родов, как с ней уже случилась новая напасть. Влад Топалов отправился в длительную командировку, оставив блондинку с двумя маленькими детьми.

Есть и другая проблема: сейчас Регина находится в сильным стрессе, плохо спит и заедает переживания. Результатом стало то, что буквально из ниоткуда появились несколько лишних кг, которые также сильно подпортили ей настроение. Оказывается, есть у Тодоренко особое летнее платье, которое она примеряет в начале каждого сезона чтобы понять, пора ли худеть или нет. Так вот, платье не застегнулось.

"Это провал. К лету не готова и просто жру на нервной почве", – пожаловалась на неприятности Регина Тодоренко.

При этом, ей сейчас как никогда необходима бодрость и прекрасная фигура, ведь Тодоренко заявила о скором отъезде из столицы. Ей предстоят съемки в другом городе, ради которых придется на целых три дня оставить мальчиков на няню и бабушку.

И это, к слову, еще один повод для женщины понервничать. Регине Тодоренко страшно потерять контроль над ситуацией и, кроме того, мучает ее чувство вины, ведь она не может взять с собой сыновей.


28 июня 2023, 08:00
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева покрылась волдырями, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

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