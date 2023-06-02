"Не афиширую личную жизнь": Бородина прокомментировала информацию о новом романе

Ксения Бородина недавно сказала о наличии "близкого человека". Правда, как оказалось, ее неправильно поняли.

В последнее время россияне активно обсуждают личную жизнь звезды "Дома-2". Неудивительно, ведь для этого было много поводов. Сначала слухи о романе с другом бывшего мужа Курбана Омарова, с которым теледиву видели вместе. Потом она появилась на мероприятии в компании таинственного мужчины. А позже Ксения Бородина призналась, что у нее есть некий "близкий человек".

О друге экс-супруга артистка не высказывалась. А вот о загадочном спутнике на мероприятии рассказала, что это ее давний приятель-стилист. Теперь же звезда решила прокомментировать информацию о новом романе, которая появилась на фоне того самого высказывания о "близком человеке". В разговоре с журналистами она отметила, что ее просто неправильно поняли: мол из ее фразы раздули целую историю.

Ксения Бородина объяснила, что публика сама додумала, что "близкий человек" – ее партнер, с которым она состоит в романтических отношениях. Но на деле все не так. О том, кто же на самом деле возлюбленный звезды и есть ли он вообще, поклонники вряд ли узнают. Дело в том, что теледива давно решила держать в тайне все, что с ней происходит.

"Я в принципе не афиширую личную жизнь", – отметила ведущая. По ее мнению, это самое правильное решение. При этом Ксения Бородина призналась, что в ее окружении много мужчин, которые пребывают в статусе друзей и могут, к примеру, сходить с ней по-приятельски в ресторан.