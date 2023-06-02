Раби Азриэль: в седобородом равине из синагоги не сразу узнали качка Шифрина

Мы привыкли видеть 67-летнего Ефима Шифрина атлетом-качком, "играющего" мышцами в спортивном зале. И когда он преобразился в старца с окладистой белой бородой, стало казаться, что это другой человек!

В Москве состоялась премьера "Между двух миров" по знаменитой пьесе писателя, этнографа и революционера Семена Акимовича Ан-ского (настоящее имя – Шлойме Занвл Раппопорт) "Диббук". История эта основана на материалах, собранных Ан-ским во время этнографической экспедиции по еврейским местечкам Волыни и Подолии, которую он организовал незадолго до Первой мировой войны. Позже сюжет пьесы стал предметом нескольких фильмов оперы и балета.

Теперь же ее поставила Нина Чусова. Композитор – Александр Журбин. В главных ролях – Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла и др. Мир еврейского быта, верований, обетов, суеверий и преданий – все тут есть. Не даром же Ан-Ский в свое время ездил и документировал еврейский фольклор и мистические верования! Да, белобородый Ефим Шифрин в роли раввина в синагоге прекрасен.

Хотя узнать его в образе раби Азриэля практически невозможно – он изменился до неузнаваемости. На актере – традиционное облачение раввина. Причем черную шляпу "кидар" ("тюрбан") он во время действия меняет на "талит" – молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало.

Стоит заметить, что Шифрине все это смотрится очень органично. Нахим не только никогда не скрывал своих еврейских корней, но даже подчеркивал их и гордился. Отец – Залман Шмуилович. Мать – Раша Ильинична. Тетя – Сарра Шмуиловна. Тут, как пел Иосиф Кобзон, настоящее "еврейское местечко с синагогой". Недавно актер на своей странице в соцсетях публиковал кадр из синагоги, на котором был запечатлен в еврейской ермолке – кипе. Там же присутствовал еще один атрибут ортодоксального еврея – тфилин.