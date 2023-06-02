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Пятница 2 июня

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Раби Азриэль: в седобородом равине из синагоги не сразу узнали качка Шифрина

Раби Азриэль: в седобородом равине из синагоги не сразу узнали качка Шифрина
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Мы привыкли видеть 67-летнего Ефима Шифрина атлетом-качком, "играющего" мышцами в спортивном зале. И когда он преобразился в старца с окладистой белой бородой, стало казаться, что это другой человек!

В Москве состоялась премьера "Между двух миров" по знаменитой пьесе писателя, этнографа и революционера Семена Акимовича Ан-ского (настоящее имя – Шлойме Занвл Раппопорт) "Диббук". История эта основана на материалах, собранных Ан-ским во время этнографической экспедиции по еврейским местечкам Волыни и Подолии, которую он организовал незадолго до Первой мировой войны. Позже сюжет пьесы стал предметом нескольких фильмов оперы и балета.

Теперь же ее поставила Нина Чусова. Композитор – Александр Журбин. В главных ролях – Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла и др. Мир еврейского быта, верований, обетов, суеверий и преданий – все тут есть. Не даром же Ан-Ский в свое время ездил и документировал еврейский фольклор и мистические верования! Да, белобородый Ефим Шифрин в роли раввина в синагоге прекрасен.

Фото: Дни.ру

Хотя узнать его в образе раби Азриэля практически невозможно – он изменился до неузнаваемости. На актере – традиционное облачение раввина. Причем черную шляпу "кидар" ("тюрбан") он во время действия меняет на "талит" – молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало.

Фото: Дни.ру

Стоит заметить, что Шифрине все это смотрится очень органично. Нахим не только никогда не скрывал своих еврейских корней, но даже подчеркивал их и гордился. Отец – Залман Шмуилович. Мать – Раша Ильинична. Тетя – Сарра Шмуиловна. Тут, как пел Иосиф Кобзон, настоящее "еврейское местечко с синагогой". Недавно актер на своей странице в соцсетях публиковал кадр из синагоги, на котором был запечатлен в еврейской ермолке – кипе. Там же присутствовал еще один атрибут ортодоксального еврея – тфилин.

2 июня 2023, 09:00
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

61-летний Шифрин взбудоражил накачанным телом

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