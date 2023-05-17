До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца

Иноагент Галкин обратился в суд Москвы Тесты Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Среда 17 мая

13:58Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля 13:52Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери 13:16Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной 12:47До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 11:25Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева 11:19Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом 10:46В каких городах России упали цены на частные дома – список 10:20Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль 09:52В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского 09:30Галкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 08:50"На любой вкус": у вдовы Этуша на стол подаются кошки 08:00В России сделали первую татуировку по эскизу нейросети 06:24Необычные действия горбатых китов попали на видео 04:17Игры, мультики, песни: как выучить легко и просто английский язык с ребенком за одно лето? 02:05В каком возрасте делать ринопластику? 00:12Для себя, удовольствия и высокого уровня жизни: 5 причин выучить испанский язык 22:13"Только не гробьте свое здоровье": Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами 21:20"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы хочет внимания 20:15Дешевый способ приготовить окрошку: рецепт на все времена 19:16"Люди ринулись на быстрое обогащение": подставу вокруг Елены Блиновской подозревает психолог 18:13Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов 17:10"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой 15:56Врач предупредил о вреде гречки для одной категории людей 15:20Ипотеку чаще всего оформляют на "вторичку" 15:00Skywell ET-5: в небе все хорошо 14:50В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги 14:40Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой 14:10Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка 13:20В Москве на Каширском шоссе столкнулись пассажирский автобус и два автомобиля 12:20Лолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 12:00Диабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 11:30Почему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 10:44Скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума 10:40Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом 10:20Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 10:00Где искать жилье для инвестиций в Москве 09:30"Он меня не чувствовал": Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым 09:09Куценко раскрыл тонкости съемок интимных сцен 08:00Аэропорт Нового Уренгоя впервые станет объектом "Ночи музеев" 06:10Энрике Иглесиас не смог выйти на сцену из-за болезни 04:28Какое жилье доступно в Москве за 13-14 млн 02:18Продажи квартир в Новой Москве упали на 21% 00:02"История вне времени": как прошла премьера спектакля "Собака на сене" в Московском Губернском театре 22:11Дюжев поделился с народом жизненной философией 19:21Мужу скандальной Елены Блиновской грозит срок до 15 лет – мнение юриста 18:24"Нам повезло": артисты Васильев и Таранник о долгих семейных отношениях 17:25Вместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой 14:26Галкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 13:47Сотни россиян больше суток не могут вылететь из Турции из-за задержки рейсов 13:28Подмосковные врачи спасли пациента с пулей в голове
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца

До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца
275

Залман Шифрин – российский и израильский писатель, бухгалтер, мемуарист, отец артиста Ефима Шифрина. В 1993 году (за два года до смерти) он репатриировался в Израиль. Его трогательное прощальное письмо знаменитый сын получил лишь много лет спустя...

"В больнице Рамат–Гана, на желтом банковском листке, он написал письмо, переданное мне уже после его смерти", – сообщил Шифрин. Содержание послания трогает до слез и пробирает до мурашек.

"Мизинник мой, Нахим! Ты нынче далеко от меня. Но мысли наши, думы наши, души наши – вместе… Я тебя ощущаю. Знаю, ты теперь полон тревоги, волнений, и нам обоим тяжело, – писал перед кончиной Залман Шифрин. – Прости мне, мой дорогой мизинник, – так сложилась жизнь, кого винить? – я слишком мало уделял внимания тебе, но ты всегда имел родительское благословение, и пусть оно вечно тебя хранит! Ни я, ни твоя мама, светлая ей память, ни на минуту не забывали о тебе и всегда были в тревоге за тебя. Да сохранит тебя наш милосердный Бог! Всего того, что мы не сумели дать тебе, ты достиг сам. Прости нас! Да воздаст тебе Бог! Имей верных друзей!.. Все родные, живите долго! Не унывайте, не склоняйте головы, живите дружно! Вспоминайте меня добрым словом…"

Отец Шифрина был с почестями похоронен в городе Нетания. И память о нем для Нахима Залмановича священна. Стоит напомнить, что каждый умерший еврей должен по иудейской традиции быть предан земле, кремации запрещены.

17 мая 2023, 12:47
Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фоторепортаж

61-летний Шифрин взбудоражил накачанным телом

По теме

"Не знаю, как мне быть": американцы ошарашили Шифрина известием о грядущей блокировке

От подмышек до мошонки: Шифрин о способе избавления от лобковых вшей

Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Виктория Боня накануне появилась на открытии кинофестиваля в Каннах. Как бы ни ругали телеведущую за пристрастие к сомнительным ретритам и прочим альтернативным методам самопознания, но только она может похвастаться регулярными выходами на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери

Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери
Анжелика Варум выглядит так свежо, что ей не за что не дашь 53 года. Анжелика Варум не часто радует своих поклонников семейными фотографиями.

Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной

Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной
Вероника Степанова объяснила, почему отношениям браку певицы с фотографом пришел конец. Вот уже три года Полина Гагарина в разводе со вторым мужем Дмитрием Исхаковым.

Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом

Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян показала общение детей с малышом. Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, которая совсем недавно впервые стала матерью, теперь проводит больше времени в социальных сетях.

Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль

Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль
Экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня публично обратилась к своей заклятой подруге Ксении Собчак Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как Виктория Боня и Ксения Собчак пытаются поддеть друг друга.

Выбор читателей

15/05ПндГалкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 16/05ВтрПочему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 16/05ВтрДиабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 16/05ВтрЛолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 16/05ВтрГосподи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 15/05ПндВместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой