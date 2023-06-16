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"Скучать не приходится": Рыжий "Иванушка" рассказал о личной жизни и творчестве

"Скучать не приходится": Рыжий "Иванушка" рассказал о личной жизни и творчестве
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Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Аполлонов дал свежее интервью.

Андрей Григорьев-Аполлонов один из бессменных участников группы Иванушки International. Многолетняя и успешная творческая карьера, а также популярность – вот, что приходит в голову каждому, кто подумает о личности этого мужчины. Однако, многое о рыжеволосом певце остается "за кадром"...

Именно по этой причине, должно быть, Григорьев-Аполлонов и дал свое новое интервью, в котором рассказал о личной жизни и творчестве. Его подробности приводит Пятый канал со ссылкой на KP.RU.

Оказывается, так редко они с коллегами радуют поклонников новыми песнями по той причине, что берутся за работу лишь в том случае, если при чувствуют, что композиция станет новым хитом. Так что те, кто неравнодушен к творчеству Иванушек International, должны быть обрадованы – на их суд Андрей Григорьев-Аполлонов с коллегами вынесли венец творческой мысли коллектива.

Заговорил рыжий из Иванушек и о счастье: он живой человек, поэтому не может похвастаться тем, что испытывает это светлое чувство каждый день. Но очень важно, подчеркнул Андрей, чтобы радостных дней было больше, чем в печальных.

Напоследок он затронул и семейные отношения. За плечами у певца два длительных союза. Второй брак подарил ему двоих сыновей. И, пусть отношения закончились, а избранницы Андрея Григорьева-Аполлонова уже давно нашли новое счастье, он может похвастаться с ними крепкой дружбой.

"Насыщенная жизнь, скучать вообще не приходится, а иногда очень даже хочется", – резюмировал солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Аполлонов.


16 июня 2023, 10:40
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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