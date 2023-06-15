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Четверг 15 июня

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"Буду верить в лучшее": Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз

"Буду верить в лучшее": Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз
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Стас Пьеха вновь вышел на связь с поклонниками, чтобы рассказать о своем состоянии.

Внук знаменитой артистки на днях серьезно напугал поклонников. В прессе появились данные о том, что музыканта госпитализировали и положили в реанимацию. Позже сам Стас Пьеха рассказал фанатам, что действительно попал в больницу, а причина – проблемы с сердцем.

Вместе с тем поползли слухи о том, что он перенес инфаркт, но выпускник "Фабрики звезд" успокоил публику, заверив, что ничего такого с ним точно не случалось. Артист время от времени показывал фотографии из медучреждения. Так, к примеру, он публиковал кадр, на котором изображен в датчиках, под которой пожаловался на строгие условия нахождения в учреждении.

стас

Вчера Стас Пьеха вновь вышел на связь с поклонниками и наконец-то озвучил свой диагноз.

"Лечить надо ЦНС (Центральную нервную систему. — Прим. ред.) и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы!" – рассказал музыкант на своей странице в социальных.

Артист также поблагодарил врачей больницы, которые занимались его восстановлением, провели все нужные анализы и окружили его заботой. На опубликованной свежей фотографии певец выглядит свежим и бодрым. Под публикацией Славы на ее странице он отметил, что уже выписался из больницы.

"Мне подарили много надежды и верных мыслей, теперь буду верить только в лучшее", – написал Стас Пьеха.

15 июня 2023, 09:20
Стас Пьеха. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

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