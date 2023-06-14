Облепленный проводами и датчиками Пьеха показал фото после коронарографии

Российский певец Стас Пьеха находится в больнице под наблюдением врачей.

На днях россиян потрясла одна за другой тревожные новости о любимых артистах – в больницу из-за проблем с сердцем угодили сразу две звезды – Валдис Пельш и Стас Пьеха. Сегодня СМИ сообщили, что Пельша прооперировали и поставили ему коронарный стент. Эта информация пока не подтверждена представителями ведущего.

А вот Стас Пьеха опубликовал в своем аккаунте фото, на котором предстал весь в проводках и датчиках после коронарографии. Певец признался, что в больнице, где он лежит, ужасно строгий режим. Во-первых, запрещены всяческие посещения, а во-вторых, больных даже не выпускают на улицу, что очень огорчает артиста.

Стас Пьеха не стал скрывать, что попал в больницу из-за ухудшения самочувствия. Певец порекомендовал поклонникам не пренебрегать здоровьем и чаще посещать врачей в качестве профилактики опасных недугов.

"Гулять — нельзя, карантин в городе (корь+корона). Принимать посетителей? Даже не заикайтесь, всех уволят, меня выгонят (срывая датчики и не заклеивая дырки от коронарографии)", – иронично написал Стас Пьеха.

Напомним, ранее в СМИ появились новости о том, что у Стаса Пьехи якобы случился инфаркт, однако позже он опроверг эту информацию.