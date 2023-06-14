Валдис Пельш перенес операцию – СМИ

Незадолго до этого Валдис Пельш говорил, что он на плановом обследовании.

13 июня в СМИ растиражировали тревожную новость о том, что российский телеведущий Валдис Пельш якобы экстренно попал в больницу с нарушениям ритма сердца. Вскоре новость опровергли. Представители звезды заявляли, что Пельш всего лишь проходит рутинные процедуры, и ничего серьезного с его здоровьем не происходит.

Вскоре сам Валдис Пельш вышел на связь с поклонниками и поспешил их успокоить, отметив, что в июле планирует отправиться в экспедицию в горы, и поэтому сейчас проходит плановое обследование, как положено.

Однако недавно телеграм-канал Mash сообщил, что Валдиса Пельша прооперировали. Ему якобы сделали стентирование коронарной артерии. Если это действительно так, то, конечно, ситуация куда более серьезная, чем говорят представители Пельша и он сам.

По данным телеграм-канала, после госпитализации врачи нашли у Валдиса Пельша атеросклероз аорты – это не давало крови свободно циркулировать и снабжать питанием мышцу сердца, что и вызывало стенокардию.

Во избежание инфаркта миокарда медики экстренно приняли решение ставить Валдису Пельшу стент, говорится в телеграм-канале. Стент возвращает сосуду нормальный просвет и восстанавливает нормальное кровоснабжение.