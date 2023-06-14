Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах

Ксения Бородина пока так и не построила личную жизнь после развода с Курбаном Омаровым. Что ей мешает, рассказал парапсихолог.

Парапсихолог Сергей Полушкин составил краткий портрет Ксении Бородиной и ее взаимоотношений с мужчинами и пришел к выводу, что у нее постоянно будут рушиться отношения. Все они закончатся одинаково из-за одной неправильной установки.

"Ксения Бородина очень интересная личность, но у нее есть родовая негативная программа, и называется она, к сожалению, печаль одиночества. Девушке будут давать мужчин для построения отношений, но в определенный момент времени, когда приходит в пиковое состояние, когда человек начинает очень сильно любить мужчину своего, все ему отдавать, в этот момент у нее начинают рушиться отношения. И это будет постоянно, то есть один, второй, третий мужчина, четвертый. Как только она будет полностью отдаваться мужчине во всех смыслах слова, отношения разрываются. Потому что магическое воздействие именно печали одиночества не дает девушке нормально жить и строить свою личную жизнь", – отметил Сергей Полушкин в беседе с "Дни.ру".

Парапсихолог посоветовал Ксении Бородиной немедленно обратиться к специалисту и снять данное воздействие, чтобы нормально жить и любить.