Российская артистка разбилась в ДТП Тесты Кравец о причине смерти мужа Гурцкая Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Суббота 10 июня

11:06"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2" 11:05Полное прохождение "Покров-17" 10:07Спрос на квартиры в Петербурге вырос на 12% 08:185 скандалов певицы МакSим 06:07Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки 04:11Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду 02:05От раны до инфекции: мелкая ошибка при маникюре обходится слишком дорого 00:04Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника 22:15Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева 21:40Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк 20:30Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань 18:10Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова 17:40Королева с высунутым языком прижалась к смущенному Баскову 17:40"Сегодня в парниковых условиях": Тина Канделаки вспомнила сложный период в своей жизни 17:20Таролог предсказал Кристине Асмус скорое замужество 17:00Озвучены миллионные рекламные гонорары Дроздова и других звезд 16:40"Недавно встречалась": Лайма Вайкуле раскрыла секреты Веры Брежневой 16:20"Он быстро вырос!": у Волочковой появился повод для гордости 16:00Только для взрослых: в Сеть слили очередное скандальное видео с Дзюбой 15:40Адвокат Баталовых озвучил причину обжалования приговора Дрожжиной 15:20"Делаю, что хочу": муж Седоковой развлекся в стриптиз-клубе после скандала 15:00"Лера – моя любовь": Куценко поцеловал Кудрявцеву перед камерой 14:40На шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле 14:20Хмельницкая просит деньги для врача на лечение рака 14:00На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова 13:40Без пластики и уколов: Оксана Самойлова раскрыла бесплатный способ омоложения 13:00Загробный лик и мистика на погосте: могила провидицы Джуны наводит ужас 12:40Названа стоимость свадебного платья Татьяны Булановой 12:20Предложено решение финансовых и жилищных проблем россиян 12:00"Жизни соседей обратились в пепел": Пирс Броснан пережил два пожара 11:40Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие 11:20"Свершилось!": Кристина Орбакайте излила чувства к любимому человеку 11:00"Будет менять партнеров": Гагариной и ее новому парню предрекли скорое расставание 10:40Трем типам людей предстоит сменить место жительства – мнение астролога 10:20Кормить молодого мужа: Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов 10:00"Просто позорище!": экс-муж Бородиной вызвал массовое презрение после интервью 09:40"За что боролась, на то и напоролась": подруга о Федосеевой-Шукшиной 09:20SHAMAN опередил Киркорова по стоимости корпоративов 08:40Спрос на готовые квартиры вырос в 2,5 раза 08:20Квартиры-студии дешевеют быстрее всего 08:00Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023 06:04Астролог в гостях у Малахова спрогнозировал будущее мировой экономики 04:27Только не в мусорку! В России меняют подход к утилизации одежды 02:05Кому-то можно позавидовать: как видят мир животные и птицы (видео) 00:03Почему нас преследуют финансовые проблемы: объяснил психолог 20:20Регина Тодоренко пробежалась по парковке в одном купальнике ради встречи с детьми 20:00Недавно родившая жена Прилучного пришла в клинику с синяками 19:40"Положить конец ненависти": Принц Гарри оказался в суде из-за Меган Маркл 19:00"Я очень этого хотел": Басков перевернул жизнь известного певца 18:40"Проходите мимо": Бузова ответила на обвинения в пластических операциях
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2"

"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2"

Оперная дива Любовь Казарновская возмущена поведением медийных лиц, которые получили популярность на шоу "Дом-2".

Знаменитая артистка и мастер вокального искусства Любовь Казарновская активно реализует свой потенциал в разных сферах деятельности. В значительной степени она достигла успехов как педагог и просветитель, чьи монологи записывают на видео и широко распространяют в Сети. Недавно на ютуб-канале певицы появилась запись, в которой упоминаются герои шоу "Дом-2".

Любовь Казарновская объявила, что внутри России необходимы значительные перемены, поскольку духовные ценности утратили для людей свою значимость. "У нас на что человек ориентирован? Карман набей и будешь тогда королем", — с досадой отметила оперная дива.

Аргументируя точку зрения, она привела в пример звезд шоу "Дом-2". По мнению артистки, они ведут себя неположенным образом и прививают обществу соответствующие принципы. Любовь Казарновская призвала вытравливать таких личностей, используя механизм власти.

"Мы видим по телевидению неприличных людей из "Дома-2", которые скачут в колготках и показывают нам, как надо жить. У нас эта идеология должна вымываться, ее надо бить стрелами огненными. Должна прийти идеология духа, начиная с самого верха. Это должен быть государственный заказ на абсолютное и категорическое вытравливание людей, которые ориентируют всех на то, что культура — это услуга", — высказалась Любовь Казарновская.

10 июня 2023, 11:06
Любовь Казарновская. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
YouTube/Любовь Казарновская✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезда "Дома-2" с разрезанным пищеводом вышла из забвения

При росте 170 см Виктория весит всего 50 килограммов.
После нескольких операций девушка прикрывает горло шарфиками и высокими воротниками.
Виктория Карасева состояла в отношениях с другим участником "Дома-2" Славой Дворецковым, однако вместе ли они до сих пор, точно неизвестно.
По некоторой информации, пара все еще вместе.
Длинные распущенные черные волосы и яркая помада - отличительные черты Виктории.
Иногда Карасева пытается быть сексуальной.
Но в основном, девушка носит закрытую одежду.

По теме

Звезде шоу "Дом-2" потребовался психотерапевт после развода с мужем

Казарновская рассказала о судьбе уехавших из России артистов

 Новости

Сюжеты Новости "Дом-2"

5 скандалов певицы МакSим

5 скандалов певицы МакSим
10 июня 2023 года российской певице Марине Абросимовой, выступаюей под псевдонимом МакSим, исполняется 40 лет. К этому рубежу она подошла с большим багажом взлетов и падений.

Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева

Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева
Видео Алены Красновой ввело в заблуждение публику. Теперь Дмитрию Нагиеву, видимо, придется выходить на связь. Последний год Дмитрий Нагиев не появляется на публике и крайне редко выходит на связь в соцсетях.

Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк

Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк
Внук Аллы Пугачевой и его жена развлекаются в Лос-Анджелесе. Во второй половине 2022 года Никита Пресняков и его жена Алена Краснова перебрались в США.

Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань

Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань
Звезда российских сериалов Анна Котова рассказала о сложных съемках. Анна Котова, известная по роли Вики Никольской в сериале "Полицейский с Рублевки", была замужем один раз.

Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова

Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова
8 июня исполнилось ровно 40 дней с того момента, как не стало модельера Вячеслава Зайцева. Единственный сын иконы советской и российской fashion-индустрии развеял слухи о семейных конфликтах, а также рассказал.

Выбор читателей

08/06ЧтвРоссийская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе 09/06ПтнНа шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле 08/06ЧтвНедавно родившая жена Прилучного пришла в клинику с синяками 08/06Чтв"Метастазы в мозгу": Онкобольная звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы 08/06Чтв"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом 08/06ЧтвДибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала