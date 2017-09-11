Звезда "Дома-2" с разрезанным пищеводом вышла из забвения

Виктория Карасева была одной из самых харизматичных участниц скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Однако осколок мидии в пицце, буквально разрезавший ее пищевод, поделил жизнь брюнетки на "до" и "после": теперь Виктория, ставшая инвалидом второй группы, возвращает былую популярность благодаря стримам в интернете.
Певец развлекается в Сочи
Шатенка из Северной Дакоты победила в конкурсе красоты
Артистка выступила на "Новой волне"
За свою карьеру актер принял участие более чем в сотне работ
Dni.Ru отобрали наряды, которые точно запомнятся тем, кто их увидит
В Сочи продолжается конкурс молодых исполнителей "Новая волна"
Его общая площадь – 10,2 гектаров
Столица отмечает 870-летие
В Сочи открылся конкурс молодых исполнителей "Новая волна"
Молодые расписались в Барвихе
Певец высказался о засилье стариков на эстраде
Тем временем оппозиция призывает вернуться к политике разрядки в отношениях с Москвой
Поклонники восхитились смелостью телеведущей
Из квартиры насильника женщины массово бежали через балкон