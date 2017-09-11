Звезда "Дома-2" с разрезанным пищеводом вышла из забвения

Виктория Карасева была одной из самых харизматичных участниц скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Однако осколок мидии в пицце, буквально разрезавший ее пищевод, поделил жизнь брюнетки на "до" и "после": теперь Виктория, ставшая инвалидом второй группы, возвращает былую популярность благодаря стримам в интернете.