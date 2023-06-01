Бородина поделилась секретами воспитания дочек

Ксения Бородина рассказала журналистам о том, как она ведет себя с дочерьми.



Мало кто захочет с тем, что Ксения Бородина реализовала себя не только в карьере, но и как отличная мать. Дочери телеведущей всегда выглядят с иголочки, а старшая Маруся еще и может похвастаться достижениями в гимнастике и отличными оценками в школе.

Журналисты Пятого канала смогли пообщаться с Ксенией на красной ковровой дорожке премии RU.TV, чтобы выведать у нее секреты воспитания: как же она общается с Теоной и Марусей и как – мотивирует девочек на хорошее поведение и высокие оценки.

Как оказалось, Ксения Бородина не ругает детей за плохие оценки. Они потеряли для нее важность, ведь главное это старания ребенка и его знания.

За каждую полученную "пятерку" она поощряет дочерей, но не ругает их и за "тройки". Наоборот, старается вдохновить девочек смотреть в будущее с позитивом и стараться усерднее, чтобы в следующий раз было, чем гордиться.

"В следующий раз у тебя обязательно получится, потому что мама в тебя верит", – поделилась своей любимой фразой телеведущая.

Есть в рукаве у Ксении Бородиной и еще пара приемов. Сладкое она есть не запрещает, поскольку в таком случае Теона и Маруся "не прячут конфеты под подушками", а вот на гаджеты установлен лимит использования. Младшей дочери Ксения Бородина разрешает играть в телефон исключительно на каникулах – слишком уж та увлекается.





