Бузова подсела на препараты: врачи заявили о ее состоянии

Специалисты объяснили изменения во внешности Ольги Бузовой.

Прошлой осенью поклонники были крайне удивлены, увидев Ольгу Бузову с отекшим лицом. Некоторые предположили, что певица стала частенько употреблять спиртные напитки. Со временем телезвезда стала снова выглядеть привлекательнее и даже моложе своих лет.

Косметолог-дерматолог Марта Орлова объяснила: все дело в том, что Ольга подсела на гелеобразный инъекционный препарат, известный как филлер. По словам эксперта, такие инъекции могут привести к временной отечности и одутловатости лица. Так что причины состояния Бузовой прошлой осенью понятна.

Сейчас лицо 37-летней телеведущей выглядит более чувственным, заметила Орлова. Но дело не только в филлерах. Мол, заметно, что Ольга делала инъекции ботокса. Так Бузова добилась эффекта лифтинга бровей и верхних век. Это, кстати, тоже могло привести к отечности.

Но никаких операций с целью изменить в себе что-то Ольга Бузова не делала. В этом уверен пластический хирург Филипп Выступец. По его словам, очевидно, что телеведущая не ложилась под нож. Мол, звезде канала ТНТ повезло с фигурой и внешностью, а из-за отсутствия большой груди не становится менее уверенной в себе.