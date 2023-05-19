Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию

Любители музыки хорошо знают дочь Юрия Башмета – талантливую пианистку Ксению Башмет и внука – скрипача Гранта Башмета. Но у маэстро еще есть и сын Александр, экономист по образованию. О судьбе наследников Юрий Абрамович рассказал "Дни.ру".

"Сын иногда приходит на мои концерты, – рассказал Башмет. – Причем приходит уже со своим сыном. Правда, тот еще маленький и выдерживает, как правило, только одно отделение. Но очень любит пирожки из артистического буфета".

Башмет пока не знает как относиться к тому обстоятельству, что его сын не выбрал музыку своей дорогой. "Это вопрос постоянно живет во мне, – признался прославленный дирижер. – И ответа у меня на это нет. Хотя слух у сына есть, да и желание было. Но желание это отбил педагог, который учил скрипке детей состоявшихся музыкантов. Через много лет сын признался, что этот педагог, когда что-то объяснял, брызгал слюной, и это отбило у сына всю охоту к музыке – вот вам несостоявшийся скрипач".

Хотя вообще детям известных людей приходится трудно. "Я помню, как после одного очень яркого, хорошего выступления моей дочери, когда шла речь о присуждении какой-то денежной премии, одна знаменитая актриса во время обсуждения предложила поменять Ксении Башмет фамилию, – говорит Юрий Абрамович. – А Владимир Спиваков на это ответил ей резко: "А вы свою смените! Что за глупость такая!"