Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники

Актеры все жизнь посвятили театру и кино, детей у них не было. В итоге ходить к ним на кладбище сейчас, видимо, некому...

Сердце Андрея Мягкова остановилось 18 февраля 2021 года. Он умер у себя дома – жена обнаружила, что 82-летний актер потерял сознание и вызвала медиков, но прибывшая "скорая помощь" уже ничем не смогла помочь звезде...

На церемонии прощания в МХТ имени Чехова его супруги Анастасии Вознесенской не было. Все дело в том, что 77-летняя Вознесенская к этому времени уже была тяжело больна. Она страдала опасным видом менингита – туберкулезным. Потом актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта. А 14 января 2022 года не стало и самой Анастасии Валентиновны.

Мягков и его жена прожили в браке почти 60 лет. Детей у пары так и не родилось. Всю жизнь актер и актриса посвятили кино и театру.

В итоге хотя с момента Мягкова прошло более двух, а с момента кончины Вознесенкой больше года, памятники, как это заведено в православной традиции, на их могилах так и не появились. Там до сих пор темнеют установленные еще в день похорон деревянные кресты и осыпаются цифры с временных табличек с датами жизни... Справедливости ради надо заметить, что могилы не заброшены, как это часто бывает у знаменитостей, за ними кто-то ухаживает и даже приносит цветы. У Андрея Мягкова живы двое племянников, а у Вознесенской две сестры. Не исключено, что они навещают захоронение.