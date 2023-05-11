Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Четверг 11 мая

22:00Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу 21:50Врач назвала возраст до 30 лет оптимальным для успешного вынашивания ребенка 21:00Почему мужчины уходят? Психотерапевт дала совет брошенным женщинам 20:30"Найди работу": Бузова иронично ответила Тарасову на упреки во лжи 19:40"Пришлось общаться с тиграми": актер Чернышов о съемках в сериале "Маргарита Назарова" 19:00Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 мая 18:20Геморрагический инсульт: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали 17:40Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина 17:00Уже совсем большой: Собчак поделилась редким видео с сыном 16:20Сорвавшая диету Муцениеце налегла на сладости 16:00Нетребко предстала перед публикой в необычном виде 15:40В Смоленской области перехватили полтонны кокаина 15:20Леонид Агутин объявил об отъезде за границу 15:00В Новокузнецке произошла смертельная авария с участием мотоцикла и машины ДПС 14:40Эксперт раскрыл секрет молодости 71-летней Аллегровой 14:20После Блиновской и Лерчек ФНС пришла с проверкой к Алсу 14:00Раскрытая Седоковой солистка "ВИА Гры" ответила после инцидента с Витасом 13:40Ксения Бородина рассказала о романе с иностранцем 13:20Родион Газманов показал фанатам детское фото 13:00Блогер Vikki стала конкурентом певицы Доры 12:40Лева из "Би-2" оскорбил своих российских поклонников 12:20Похудевшая Дарья Мороз удивила россиян новым образом 12:00Бородина встала на сторону высмеянной в Сети Высоцкой 11:40"Какое счастье": Меладзе трогательно обратился к брату в особый день 11:20Шахназаров заявил о желании Пугачевой вернуться в Россию 11:00"Лена ни в чем не виновата": Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами 10:40Кормухина рассказала об опасности для SHAMAN со стороны его поклонников 10:20Асмус трогательно обратилась к коллеге 10:00Ротару, Брежнева, Лобода: почему беглые звезды не могут избавиться от недвижимости 09:40"Что с вами?": Сильно исхудавшая Андрейченко напугала фанатов 09:20Собаки загрызли мужчину в Иркутской области 09:00Поргина попала в больницу с травмой головы 08:40В Красноярске пятеро погибли после падения в машины в пруд 08:20Как шашлыки на майских праздниках могут обернуться проблемами с законом 08:00Застройщики просят освободить от налога 06:10Терпела измены, потеряла ребенка, увела мужа у другой: путь к счастью Оксаны Пушкиной 04:18Невролог назвал главную причину головной боли 02:22В столичных ЖК сохраняются скидки до 40% 00:01"Новый мир внес свои коррективы": почему растет популярность эзотерики 21:40"За мной следили": Тарасов пожаловался на журналистов 21:20"Боль от чудовищного горя": близкие актера "Убойной силы" оплакивают его уход 20:58"Невероятно трогательно": Навка похвасталась успехами юной дочери 20:44Буланова рассказала о встрече с ранеными бойцами 19:38"Вписывается в любой стиль": зачем белая футболка каждой женщине 18:00Проигравшая Костюшкину 500 тыс. певица Монеточка* снова идет под суд 17:40Гадалка высказалась о личной жизни Бондарчука 17:20Перевозка детей в авто: что нужно знать родителям 17:00Стилист оценила наряды Королевой и Тарзана 16:40Гузеева покинула Россию и вышла на связь из Грузии 16:20Утяшева назвала необычную пользу от физических нагрузок
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу

Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу
100

Слухи о Романе Костомарове противоречивые.

На протяжении четырех месяцев врачи спасали фигуриста Романа Костомарова. У спортсмена, который попал в январе в реанимацию с пневмонией, были проблемы с дыханием и кровообращением. Из-за некроза мужчина перенес ампутацию конечностей. Он лишился голеней обеих ног, одной кисти и пальцев на одной руке, пишут СМИ.

К счастью, Костомаров смог окрепнуть. В аккаунте фигуриста в популярной соцсети появилось свежее фото. Глядя на снимок, можно заметить, что спортсмен сильно похудел и осунулся. Теперь Романа ждет длительная реабилитация.

Сегодня появилась новость, что Костомарова тайно выписали из больницы в Коммунарке и уже перевезли за границу – то ли в Германию, то ли в Израиль. По данным MK.RU, там фигуристу должны установить дорогостоящие протезы. Однако вскоре эта информация была опровергнута.

Как пишет StarHit со ссылкой на свой источник, спортсмен все еще в Москве, а информация о его транспортировке за границу – лишь очередная спекуляция. Мол, Романа Костомарова никто не выписывал из больницы. Слух о том, что фигурист покинул Россию, опровергла и его супруга Оксана Домнина в беседе с РБК.

11 мая 2023, 22:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.floballookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

По теме

"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы

"Я справлюсь": Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций

"Найди работу": Бузова иронично ответила Тарасову на упреки во лжи

"Найди работу": Бузова иронично ответила Тарасову на упреки во лжи
Дмитрий Тарасов вывел Ольгу Бузову из себя. Дмитрию Тарасову, который буквально пару дней назад заявил журналистам о тягость своей жизни, вызванных предыдущим браком, прилетела, как говорится, ответка.

"Пришлось общаться с тиграми": актер Чернышов о съемках в сериале "Маргарита Назарова"

"Пришлось общаться с тиграми": актер Чернышов о съемках в сериале "Маргарита Назарова"
Андрей Чернышов поведал об особенностях съемочного процесса. Многие из нас, наверняка, с восторгом вспоминают советский кинофильм "Полосатый рейс".

Геморрагический инсульт: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали

Геморрагический инсульт: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали
Супруга покойной Инны Чуриковой Глеба Панфилова увезли после кровоизлияния. Прошло буквально несколько месяцев с того момента, как жители столицы вытерли слезы после похорон Инны Чуриковой, как стало известно о проблемах со здоровьем у Глеба Панфилова.

Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина
Поклонники Аллы Пугачевой до сих пор обсуждают ее короткий визит в родные палестины из Израиля – на похороны Валентина Юдашкина. И сейчас когда Примадонна снова на Земле Обетованной, появляются все новые подробности. Раиса Юдашкина, мать кутюрье Валентина Юдашкина, долгое время заведовала отделом готового платья в Доме моды Юдашкина, а после выхода на пенсию уехала жить в Израиль.

Уже совсем большой: Собчак поделилась редким видео с сыном

Уже совсем большой: Собчак поделилась редким видео с сыном
Ксении Собчак показала их общего с Максимом Виторганом сына. Мало кто смог удержаться от того, чтобы обойти вниманием кулинарные успехи Юлии Высоцкой.

Выбор читателей

10/05СрдПугачевой стало дурно на могиле бывшего мужа 10/05СрдСтилист оценила наряды Королевой и Тарзана 10/05СрдТолько по решению суда: тело покойного Зайцева не дают перезахоронить по закону 10/05Срд"Боль от чудовищного горя": близкие актера "Убойной силы" оплакивают его уход 10/05СрдАлина Кабаева выступила с важным обращением к нации 10/05СрдВероятность развода Собчак и Богомолова обсуждают в Сети