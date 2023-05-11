Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу

Слухи о Романе Костомарове противоречивые.

На протяжении четырех месяцев врачи спасали фигуриста Романа Костомарова. У спортсмена, который попал в январе в реанимацию с пневмонией, были проблемы с дыханием и кровообращением. Из-за некроза мужчина перенес ампутацию конечностей. Он лишился голеней обеих ног, одной кисти и пальцев на одной руке, пишут СМИ.

К счастью, Костомаров смог окрепнуть. В аккаунте фигуриста в популярной соцсети появилось свежее фото. Глядя на снимок, можно заметить, что спортсмен сильно похудел и осунулся. Теперь Романа ждет длительная реабилитация.

Сегодня появилась новость, что Костомарова тайно выписали из больницы в Коммунарке и уже перевезли за границу – то ли в Германию, то ли в Израиль. По данным MK.RU, там фигуристу должны установить дорогостоящие протезы. Однако вскоре эта информация была опровергнута.

Как пишет StarHit со ссылкой на свой источник, спортсмен все еще в Москве, а информация о его транспортировке за границу – лишь очередная спекуляция. Мол, Романа Костомарова никто не выписывал из больницы. Слух о том, что фигурист покинул Россию, опровергла и его супруга Оксана Домнина в беседе с РБК.