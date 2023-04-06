Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Четверг 6 апреля

14:00"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство 13:40"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру 13:20"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим 13:00"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 12:40Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви 12:20"Мечта": Лолита Милявская похвасталась дачей в деревне 12:00Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 11:40"Разложение личности": узнавший ориентацию Галкина* Корчевников задрыгался как ошпаренный 11:20Названа причина бегства Галустяна из России: Если запахнет жареным 11:00"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 10:40"Под трусами": родившая Орлова с пеной у рта ткнула в разрезанный орган 10:20"Прикована к койке": Дарья Мороз попала в страшную аварию 10:00"Один выход": Потерявший работу Чернышев решил судьбу Заворотнюк с раком мозга 09:40Как приобрести недвижимость в Белоруссии 09:20"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым 09:00"Шильдик на одежде": что ждет любителей бренда Zara при открытии новых магазинов 08:40"Рак груди": онколог сообщил о состоянии Анджелины Джоли 08:20Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага 08:00"Такой милый": играющий с тыквой медведь стал звездой Сети 06:07В Москве не хватает видовых квартир 04:07Как избавиться от катышков на одежде: простой советский метод 02:10Названы крупнейшие застройщики России 00:06"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода 00:06Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока 23:01Целуемся с умом: разбираемся в разновидностях поцелуев и их тайнах 22:00МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора 21:00В центре Москвы в здании загорелся кабинет 20:40"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене 19:50Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля? 19:00"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой 18:20"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина 18:00Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации 17:40"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости 17:20"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения 16:40Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим 16:20"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице 16:15"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну 15:40"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо 15:31Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка! 15:20Хранилище с деньгами: легенда Украины София Ротару зарабатывает в России 15:00"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками 14:43"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой 14:20"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев 14:00"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой 13:40Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого 13:20Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку 13:00"Климакс башку сносит": Стареющая Бледанс валяется на улице голышом 12:40Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет 12:20"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 12:00"Деформация всего тела": подцепившую сифилис экс-жену Аршавина добил адский некроз
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру

"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру
367

Елена Малышева совершила отчаянный поступок.

О муже ведущей программы "Жить здорово" известно не много, как и о том, из чего состоит их семейная жизнь. Уже много лет звезда предпочитает не выносить на публику личное и, наверное, поэтому редко попадает в скандальную хронику. Однако некоторые тайны Елена Малышева все-таки раскрывает.

Правда, чужих людей. Программа, которую теледоктор ведет много лет, затрагивает не только темы, связанные со здоровьем. В студию нередко приходят гости, рассказывающие о своих семейных неурядицах в рубрике "Труба правды". Свои истории они представляют публике на условиях анонимности, а ведущие пытаются помочь советом.

В одном из выпусков, к примеру, Елена Малышева была по-настоящему разбита изменой чужого мужа, который, как выяснилось в передаче, много лет жил на две семьи. На этот раз команда теледокторов услышала новую удивительную историю – о мальчике-вундеркинде, который время от времени поджигает вещи в доме. Родители не могут найти общее решение проблемы, поэтому глава семейства и пришел за советом в студию.

Как оказалось, ведущая тоже грешила подобным в детстве. "Я тоже училась блестяще, а потом подожгла окно", – рассказала она. Все пришли к выводу, что в этом вопросе нужен психиатр. К нему блондинку и отправили режиссеры, когда он появился в студии. После пары вопросов отцу, который рассказал о голосах в голове сына, специалист нашел проблему.

"Императивный псевдогаллюциноз", – сказал Елене Малышевой психиатр и посоветовал, что нужно делать в этом случае родителям.

6 апреля 2023, 13:40
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Жить здорово"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

По теме

"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена
Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство

"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство
Интим Александра Петрова увидела вся страна и разочаровалась. Не так давно состоялась премьера мелодрамы "Непослушная", которую уже называют российским аналогом "50 оттенков серого". Знаменитый актер сыграл главного героя – самоуверенного бизнесмена, мечту каждой женщины.

"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим

"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим
Силы певицы уже на пределе. В последнее время про певицу Максим пишут в связи со скандалами. То она сорвала концерт, то якобы пьяная вышла на сцену.

"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой

"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой
Жизнь Романа Костомарова вновь подбросила испытания. Роман Костомаров и Оксана Домнина сблизились в 2005 году во время гастрольного тура Ильи Авербуха. Роман закрутился быстро, и в 2011 году у пары родилась дочь Настя.

Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви

Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви
Появились первые кадры Никиты Преснякова в церкви. 31-летний Никита Пресняков сейчас живет в США. Вместе с собой он забрал из России жену, однако не смог забрать профессию.

Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева

Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева
Гражданский муж Надежды Бабкиной показал видео. Народная артистка долгое время находилась в отношениях с Евгением Гором, старше которого на 30 лет. Однако пара почему-то так и не распилась, так что молодой кавалер так и оставался для нее любовником или, гражданским мужем, Однако в прошлом году поползли тревожные слухи о том, что этот крепкий союз развалился.

Выбор читателей

05/04Срд"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 05/04СрдВторой Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае 04/04ВтрПьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции 04/04ВтрИз Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России 05/04Срд"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну 04/04ВтрПобывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию