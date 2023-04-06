"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру

Елена Малышева совершила отчаянный поступок.

О муже ведущей программы "Жить здорово" известно не много, как и о том, из чего состоит их семейная жизнь. Уже много лет звезда предпочитает не выносить на публику личное и, наверное, поэтому редко попадает в скандальную хронику. Однако некоторые тайны Елена Малышева все-таки раскрывает.

Правда, чужих людей. Программа, которую теледоктор ведет много лет, затрагивает не только темы, связанные со здоровьем. В студию нередко приходят гости, рассказывающие о своих семейных неурядицах в рубрике "Труба правды". Свои истории они представляют публике на условиях анонимности, а ведущие пытаются помочь советом.

В одном из выпусков, к примеру, Елена Малышева была по-настоящему разбита изменой чужого мужа, который, как выяснилось в передаче, много лет жил на две семьи. На этот раз команда теледокторов услышала новую удивительную историю – о мальчике-вундеркинде, который время от времени поджигает вещи в доме. Родители не могут найти общее решение проблемы, поэтому глава семейства и пришел за советом в студию.

Как оказалось, ведущая тоже грешила подобным в детстве. "Я тоже училась блестяще, а потом подожгла окно", – рассказала она. Все пришли к выводу, что в этом вопросе нужен психиатр. К нему блондинку и отправили режиссеры, когда он появился в студии. После пары вопросов отцу, который рассказал о голосах в голове сына, специалист нашел проблему.

"Императивный псевдогаллюциноз", – сказал Елене Малышевой психиатр и посоветовал, что нужно делать в этом случае родителям.