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Суббота 29 апреля

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"Мучили друг друга": почему оставшаяся любовницей Дорошина так и не родила детей от Ефремова

"Мучили друг друга": почему оставшаяся любовницей Дорошина так и не родила детей от Ефремова
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Нина Дорошина жалела о несбывшихся мечтах.

Народная артистка РСФСР Нина Дорошина три раза была замужем, но настоящего женского счастья так и не обрела. В жизни она любила только раз. Звезда фильма "Любовь и голуби" в одном из интервью нежно и с трепетом рассказывала об Олеге Ефремове. Именно он был для нее особенным человеком.

О любви Дорошиной к Ефремову знали коллеги, в том числе последний муж актрисы Владимир Тышков. Он многое терпел и прощал ей. Он закрывал глаза даже на то, что в ее комнате годами висел портрет любимого Ефремова, хотя это очень обижало мужа.

Роман Нины Дорошиной и Олега Ефремова длился несколько лет. Сначала он не уделял ей внимания. Однако со временем пара сблизилась. Дорошина мечтала стать его женой, но в итоге оказалась любовницей.

Незадолго до смерти Нина Дорошина осознала, что из-за слепой любви она лишила себя женского счастья. Ведь несмотря на три брака, она так и не смога найти любовь в браке с тем, кого любила по-настоящему, да и детей так и не родила.

"Почему мы так мучили друг друга? Зачем все это нужно было? Почему я так хотела, чтобы Олег на мне женился? Почему мне было не родить ребенка от любимого человека?", – вспоминала в интервью Нина Дорошина.

Нина Дорошина умерла в 2018 году в возрасте 83 лет. У актрисы остановилось сердце.

29 апреля 2023, 22:12
Нина Дорошина. Фото: Lev Sherstennikov/ Russian Look/ Globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной

Тренер Татьяна Тарасова.
Актер Сергей Гармаш.
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, актер Александр Ширвиндт.
Режиссер Владимир Меньшов.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.
Актриса Марина Неелова.
Актриса Лия Ахеджакова.
Актер Александр Михайлов.
Актер Евгений Князев.

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