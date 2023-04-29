"Мучили друг друга": почему оставшаяся любовницей Дорошина так и не родила детей от Ефремова

Нина Дорошина жалела о несбывшихся мечтах.

Народная артистка РСФСР Нина Дорошина три раза была замужем, но настоящего женского счастья так и не обрела. В жизни она любила только раз. Звезда фильма "Любовь и голуби" в одном из интервью нежно и с трепетом рассказывала об Олеге Ефремове. Именно он был для нее особенным человеком.

О любви Дорошиной к Ефремову знали коллеги, в том числе последний муж актрисы Владимир Тышков. Он многое терпел и прощал ей. Он закрывал глаза даже на то, что в ее комнате годами висел портрет любимого Ефремова, хотя это очень обижало мужа.

Роман Нины Дорошиной и Олега Ефремова длился несколько лет. Сначала он не уделял ей внимания. Однако со временем пара сблизилась. Дорошина мечтала стать его женой, но в итоге оказалась любовницей.

Незадолго до смерти Нина Дорошина осознала, что из-за слепой любви она лишила себя женского счастья. Ведь несмотря на три брака, она так и не смога найти любовь в браке с тем, кого любила по-настоящему, да и детей так и не родила.

"Почему мы так мучили друг друга? Зачем все это нужно было? Почему я так хотела, чтобы Олег на мне женился? Почему мне было не родить ребенка от любимого человека?", – вспоминала в интервью Нина Дорошина.

Нина Дорошина умерла в 2018 году в возрасте 83 лет. У актрисы остановилось сердце.