"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца

Врачи сделали со Стасом Пьехой все, что могли.

2023-й год начался с грустных новостей о состоянии здоровья кумиров россиян. Сначала в реанимацию попал Роман Костомаров. А в марте публика забила тревогу из-за госпитализации Стаса Пьехи после появления снимка, на котором он запечатлен под капельницей.

Как выяснилось, певец оказался в больнице из-за коронавируса. На какое-то время артист пропал из социальных сетей и только сейчас стал выходить на связь с поклонниками. Как оказалось, внук Эдиты Станиславовны уже приступил к работе. Четыре дня назад он объявил города, в которые прибудет со своими концертами.

Стас Пьеха уже успел побывать в Ростове-на-Дону, ради чего ушел на небеса на самолете, чтобы быстрее добраться до своих поклонников. Артист даже опубликовал снимок из аэропорта, который в очередной раз говорит о том, что он не дал коварной заразе победить и боролся до конца. Ведь сейчас, после болезни, он уверенно стоит на ногах и выглядит бодрым. Это отметили и поклонники. Хотя некоторые в комментариях продолжают интересоваться состоянием его здоровья.

На связь с фанатами музыкант вышел не случайно. Он решил порассуждать о том, какого человека можно считать интеллигентным. По его критериям даже тот, кто матерится, относится к этой категории людей. И именно с этим пунктом оказались не согласны поклонники.

"Мат – это показатель низкой культуры. У тех, кто использует мат, низкий словарный запас. С матом пытаюсь бороться", – ответили Стасу Пьехе россияне.