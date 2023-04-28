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Пятница 28 апреля

17:40"Озлобленные, невоспитанные люди": Якубович разнес "Поле чудес" после ухода 17:20"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца 17:00"Мама": Постаревшую Джанабаеву сняли с малышом на руках после измены 16:40Подружка оголтелой Хаматовой бросила мужа-чужестранца и вернулась в Россию 16:20Последовавшую за Блиновской Собчак сдали с потрохами: Подлые преступники 16:00"Я рада за Надю": жена Михалкова поздравила дочь-разведенку с важным событием 15:40Еврей Галкин* сделал громкое заявление о президентстве в России: Это мое 15:20Лишение свободы на 10 лет: что ждет "королеву марафонов" Блиновскую после суда 15:00В Москве в пруду нашли двух утопленников 14:40"Вырезать": Шахназаров вынес приговор плюнувшему в россиян Смольянинову* 14:20"Больше, чем у Харламова": Стонущая Асмус потискала член перед камерой 14:00"Это ужасно": Губин яростно вмазал схватившемуся за конец Киркорова Шаману 13:40В подмосковном Клину вспыхнул масштабный пожар 13:20В колготках и блестящем боди: Появившегося на людях в бабьем тряпье Киркорова подняли на вилы 13:00Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой 12:40"Чушь, ложь": раскрыт обман с продажей замка Пугачевой 12:00"Сядет за решетку": Облапавший фанатку за грудь Киркоров по уши вляпался 11:40"Рыдала ему в трубку": Объявившая о беременности нищебродка Лолита рассталась с любимым 11:20Ответит в суде: "королева марафонов" Блиновская исполнила желание правоохранительных органов 11:00Некроз, гангрена и ампутация: врач вынес приговор запустившему себя Жукову 10:40"Нам не по пути": объявившая об активном поиске Нинидзе сунула Виторгану свой завядший цветок 10:20"Была задержана": Последовавшая примеру Блиновской Собчак нашла проблем на свою голову 10:00"Боюсь умереть каждый день": не стало разбитого невралгией Андрея Губина 09:40"Буду ее продолжением": внучка о своей судьбе после смерти Долиной 09:20Ботокс, ринопластика, липосакция: Какик пластические операции делала Виктория Боня 09:00Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО 08:40Как по закону избежать работы в майские праздники 08:20Интерес пропал: Робби Уильямс обламывает жену в интиме после отказа от препарата 08:00Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза 06:26"Чудовищные вещи": всплыло темное прошлое арестованного брата Волковой 04:05Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог 02:14На каждого арендатора приходится 3 квартиры 00:22Невозможно узнать: в кого превратилась наркозависимая алкоголичка Линдси Лохан 21:58Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии 21:06"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек 20:34Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной 19:21Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все 19:00"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы 18:40"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой 18:20"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым 18:00"Предательство": в паршивом браке Собчак и Богомолова вылез любовник 17:40Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами 17:20Обман ради пиара? Вскрылись новые детали засекреченной болезни Власовой 17:00Кадры обысков в коттедже спущенной с небес на землю Блиновской попали в Сеть 16:40"Человек элементарно врал": Надурившую россиян на круглую сумму Боню сдали с потрохами 16:20Мать и ребенок сорвались со скалы во время прогулки в горах Краснодарского края 16:00"Давно": Обосновавшаяся в Испании Ковальчук беззаботно живет на деньги россиян 15:40 "Папа Коля": скромный одиночка Цискаридзе рассекретил взрослую дочь 15:20"Такая задрипанная": Голая Волочкова сунула россиянам под нос свое интимное место 15:00Будет гореть в аду: вскрылось наглое вранье венчанной жены еврея-иноагента Пугачевой священнику
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"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца

"Пытаюсь": ушедший на небеса после болезни Пьеха боролся до конца
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Врачи сделали со Стасом Пьехой все, что могли.

2023-й год начался с грустных новостей о состоянии здоровья кумиров россиян. Сначала в реанимацию попал Роман Костомаров. А в марте публика забила тревогу из-за госпитализации Стаса Пьехи после появления снимка, на котором он запечатлен под капельницей.

Как выяснилось, певец оказался в больнице из-за коронавируса. На какое-то время артист пропал из социальных сетей и только сейчас стал выходить на связь с поклонниками. Как оказалось, внук Эдиты Станиславовны уже приступил к работе. Четыре дня назад он объявил города, в которые прибудет со своими концертами.

Стас Пьеха уже успел побывать в Ростове-на-Дону, ради чего ушел на небеса на самолете, чтобы быстрее добраться до своих поклонников. Артист даже опубликовал снимок из аэропорта, который в очередной раз говорит о том, что он не дал коварной заразе победить и боролся до конца. Ведь сейчас, после болезни, он уверенно стоит на ногах и выглядит бодрым. Это отметили и поклонники. Хотя некоторые в комментариях продолжают интересоваться состоянием его здоровья.

На связь с фанатами музыкант вышел не случайно. Он решил порассуждать о том, какого человека можно считать интеллигентным. По его критериям даже тот, кто матерится, относится к этой категории людей. И именно с этим пунктом оказались не согласны поклонники.

"Мат – это показатель низкой культуры. У тех, кто использует мат, низкий словарный запас. С матом пытаюсь бороться", – ответили Стасу Пьехе россияне.

28 апреля 2023, 17:20
Стас Пьеха. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

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