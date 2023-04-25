"Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души

Стас Пьеха довел фанатов до слез.

В последнее время кумиры миллионов довольно часто попадают в больницу. В январе волноваться поклонников заставил Роман Костомаров. А в марте россияне забили тревогу из-за состояния Стаса Пьехи, которого сняли под капельницей.

Тогда появилась информация о том, что у певца диагностировали коронавирус. "Лечимся, все окей. Двигаемся дальше", – с позитивом писал артист в своем микроблоге. Позже внук Эдиты Станиславовны уточнял, что у врачей его состояние не вызывает беспокойств. Так что, фанаты выдохнули.

Ожидаемо, что на время восстановления своего здоровья Стас Пьеха пропал из поля зрения поклонников. Его последний пост был опубликован 28 марта. Но на днях он наконец-то вышел на связь. И, как стало понятно, к счастью, из больницы он ушел после болезни, которую удалось победить.

Артист уже вовсю работает. Так, он успел спеть на шоу по случаю 20-летия "Фабрики звезд", после чего посвятил программе несколько фраз в микроблоге.

"Я просто жил, как в пионер лагере, и кайфовал как умел и ни над кем не издевался. Получал удовольствие от жизни и профессии, как и сейчас – 20 лет спустя", – написал внук Эдиты Пьехи.



И эти последние слова точно ранят поклонников до глубины души, ведь многие в комментариях написали, что текст навеял на них теплые воспоминания о временах минувших, которые уже не повторятся.

"Боже, 20 лет... Вчера вроде были мальчишками. Ностальгия, молодость и любовь", – пишут фанаты Стаса Пьехи, сопровождая комментарии смайликами со слезами на глазах.