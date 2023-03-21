"Умирает": госпитализированного вслед за Костомаровым Пьеху подключили к системе

Сильные, красивые, молодые и известные мужчины один за другим попадают в больницы. Россияне без устали молются о выздоровлении фигуриста Романа Костомарова уже третий месяц подряд. И тут пришла еще одна неутешительная новость. Еще один не менее любимый кумир миллионов россиян попал в больницу. На этот раз на больничной койке оказался певец Стас Пьеха.
Артиста госпитализировали с тревожными симптомами. Врачи решили перестраховаться и положили его под наблюдение. Сначала у Стаса Пьехи развилось легкое ОРЗ, потом на два дня ему стало лучше. Затем болезнь ударила с новой силой, пострадали дыхательные пути.
В соцсетях появилось фото руки Стаса Пьехи под капельницей. Судя по всему, артиста подключили к системе для снятия общей интоксикации.
По данным телеграм-канала "78/ Новости", у Пьехи диагностировали коронавирус.
"Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все ОК. Двигаемся дальше, всем добра, прекрасной весны!" – написал ранее Стас Пьеха.
Сейчас артисту гораздо легче, его продолжают обследовать.
"Делаю все тесты и прохожу квалифицированное лечение, мое состояние у врачей не вызывает беспокойств, двигаемся по врачебному плану. Всем спасибо за небезразличное отношение", – написал Стас Пьеха в своем аккаунте.
Напомним, в прошлом году Стас Пьеха жаловался на здоровье и говорил, что у него начались проблемы с суставами.