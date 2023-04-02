Ожесточение и агрессия? Возвращение Орбакайте в Россию сопряжено с большими проблемами

В свете последних событий на персону Кристине Орбакайте обращено пристальное внимание публики. Это происходит из-за слов и действий Аллы Пугачевой, которые возмутили внушительную часть россиян.
Ситуация обостряется ткем, что Орбакайте на протяжении длительного времени живет на две страны — в России она зарабатывает. В США она проводит время с семьей.
Стоит отметить, что на российской сцене Кристину не видели с ноября. Светские обозреватели даже связались с концертным директором певицы. Александр Качан рассказал, что артистка в обозримом будущем выступит перед поклонниками. При этом дата концерта пока не оглашается. Есть данные о том, что подготовка идет полным ходом.
Многие убеждены, что вернуться на российскую сцену как ни в чем не бывало Орбакайте не удастся без существенных проблем. Сейчас люди особенно чувствительны к поступкам публичных лиц, которые критикуют свою страну или покидают ее по разным причинам.
Продюсер Леонид Дзюник рассказал, с какими рисками сопряжен приезд звезды в Россию. По его мнению, у Орбакайте есть все шансы выйти сухой из воды. "Мне бы не хотелось, чтобы она столкнулась с каким-то ожесточением. Она артистка, она поет и не вмешивается в политику. Она никогда не была замечена в каких-то политических высказываниях", — заявил эксперт. Специалист добавил, что у Орбакайте всегда была доброжелательная аудитория.