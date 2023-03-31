Все в крови: Кристина Орбакайте разбилась на дороге

Память о Кристине Орбакайте никогда не угаснет.

51-летняя актриса и эстрадная певица Кристина Орбакайте в своих социальных сетях много рассказывала о своей работе. Для поклонников артистки это было очень удобно — вот анонс нового сезона сериала, а вот — трейлер к новому фильму. Есть и эксклюзивные кадры со съемок. Так, стало известно о процессе съемок новой картины в рамках франшизы "Любовь-Морковь". Кристина вновь сыграла главную роль — Марину Голубеву.

У актеров есть необычная традиция. Перед началом съемок режиссер бьет тарелку. На ней обязательно отображены название картины и личные подписи каждого актера. Новый фильм "Любовь-Морковь. Восстание машин" не стал исключением.

Именно так надпись Кристина Орбакайте разбилась на дороге. Ловким движением руки тарелка с фрагментом, образно олицетворяющим саму звезду, рассыпалась на множество осколков. Возможно, кусочек тарелки с фамилией Орбакайте уже утилизировали, зато память о том, как Кристина исполнила роль, никогда не угаснет.

Новый фильм расскажет, как в век современных технологий важно оставаться человеком. Даже если лицо у человека все в крови — как у напарника Кристины Орбакайте актера Гоши Куценко. Почему же Андрей Голубев оказался с разбитым лицом поклонники узнают в кинотеатрах.