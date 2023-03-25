"Бросается": униженная при всех Орбакайте избавилась от подарка матери

Звездная блондинка, популярная певица и актриса Кристина Орбакайте многим обязана именитой матери. Алла Пугачева от зари до зари трудилась на благо семьи, и если не уделяла дочери должного внимания, то лишь из-за сумасшедшего графика.
Однако вместе с лаврами наследницы Примадонны Кристина Орбакайте получила массу обязанностей, с детства на ее плечи легла необходимость выглядеть совершенной, чтобы избежать жесткой критики. Однако справиться с этой задачей удалось не сразу: в детстве дочь Пугачевой травили за внешний вид и унижали при всех как "чучело".
Оттого становится совершенно ясно, почему Кристина Орбакайте сильно изменилась в зрелом возрасте. Хирург Владимир Плахотин полагает, что знаменитость увлеклась пластикой и избавилась от природного подарка своей матери — носа, с которым Алла Пугачева произвела ее на свет.
"Бросается в глаза нос, который она переделывала много раз, и сама, похоже, не рада. Думаю, лучше бы она осталась со своим носом, с которым ее мама родила", — так врач прокомментировал лицо Кристины Орбакайте.
Как писали "Дни.ру", недавно исполнительница хита "Перелетная птица" заявила о невозможности посетить премьерный показ новой части фильма "Любовь-морковь". Кристина Орбакайте выразила сожаление из-за стечения обстоятельств и объяснила ситуацию нагрузкой на работе.
Напомним, Кристина Орбакайте попала в нашу подборку самых модных звезд старше 50 лет. Компанию ей составили другие светские львицы, в том числе Валерия и Лера Кудрявцева.