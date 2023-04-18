"Радуйте друг друга": Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице

Такого от звезды Интернета никто не ожидал.

Популярная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева дала первому встречному мужику прямо на улице! Вот это поворот! К этому отважному поступку артистку подтолкнули ее подписчики VK. Ведь девушка участвует в челлендже под названием "А что дальше?", участники которого охотно выполняют предложенные пользователями социальной сети задания.

"Радуйте друг друга по поводу и без, это всегда приятно и ценно. Вот бы все задания были такими — это лучшее событие сегодняшнего дня!" — призналась Настя Ивлеева.

Дала же она чужому мужику, как легко можно догадаться, деньги – целых 10 тысяч рублей. Хотя для нее это – сущие копейки. Пару лет назад Настя стала лидером списка Forbes как самый богатый блогер страны. Ее годовой доход оценивается в 2,7 миллиона долларов. Прибыль же ей приносит работа на телевидение, съемки в рекламе и кино, озвучка, ведение мероприятий, выпуск шоу на YouTube–кaнaлe.

Хотя, помимо доброго дела, в тот день знаменитая блогерша-миллионерша совершила и другие, менее благородные поступки и даже успела напакостничать своей подруге — обо всем этом Настя Ивлеева честно рассказывает в своей группе VK.

"Что дальше?" — шоу импровизации на базе российской соцсети VK, в котором участники, кумиры современной молодежи и популярные звезды, воплощают в реальность желания пользователей — смешные, нелепые, странные, смелые и порой рискованные. Первым артистом, решившимся на участие в челлендже, стал Роман Каграманов: по просьбе подписчиков, комик сделал предложение руки и сердца Полине Гагариной.