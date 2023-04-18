Истощенная и нищая любовница Абдулова всплыла в монастыре: Нужна помощь

Некогда любимая Александром Абдуловым женщина теперь перебивается с хлеба на воду.



Красавец Александр Абдулов украл множество женских сердец, однако немного домам удалось остаться с ним надолго. Одной из них стала журналистка и писательница Лариса Штейнман, с кем они закрутили роман в 80-е на съемках одного из фильмов.

Женщина вела насыщенную жизнь: свела с ума крупного европейского чиновника, побывала замужем за богатыми французом и итальянцем, от одного из которых родила дочь, раздавала свои драгоценности в метро, а также написала книгу, которая пестрела особенностями интимных отношений между ней и Абдуловым.



Теперь же от былого напора Ларисы Штейнман осталось и следа, ведь истощенная и нищая любовница Александра Абдулова всплыла в Топловском женском монастыре на полуострове Крым, где ее и встретили журналисты.

"Мы с Марусей (Дочь писательницы. – Прим. ред.) истощились. Нам нужна финансовая помощь на лекарства, уход, лечение", – обратилась Штейнман к подписчикам накануне отказа от всего мирского.

За стенами монастыря у бывшей пассии Александра Абдулова не осталось ничего, кроме крошечного домика на Волге. Дочь женщины вынуждена подрабатывать официанткой в одном из кафе Ялты, в то время как сама она учится отказу от плотских удовольствий и смирению.

Но главное, наверное, все-таки то, что даже в этой ситуации что-то роднит ее с покойным возлюбленным. Звезда "Чародеев" добился вывода храма Рождества Богородицы из имущества цирка, а затем помогал восстанавливать святое место. И именно в этом храме и отпевали усопшего Александра Абдулова после его кончины.