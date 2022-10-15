Оказывал знаки внимания: Ковальчук откровенно рассказала об Абдулове

Премьера сериала "Мастер и Маргарита" произвела в 2005 году настоящий фурор: обнаженная красавица Анна Ковальчук демонстрировала сочные формы на радость всем зрителям. Экранизация получилась очень удачной: произведение Булгакова было грамотно перенесено на экран. Но вишенкой сериала стала именно Ковальчук...
На днях актриса предалась воспоминаниям о процессе съемок нашумевшего сериала: откровенно рассказала о съемочном касте. Партнерами Анны Ковальчук по съемочной площадке стали такие невероятные актеры как Олег Басилашвили и Александр Абдулов.
Находясь рядом с ними Анна чувствовала себя уверенной в себе, раскованной и красивой, что и помогло ей так вжиться в роль. Самоотдача актрисы даже породила волну слухов: вскружила, Ковальчук, как утверждали, вскружила всем голову – абсолютно каждому мужчине на съемочной площадке.
Анна эти слухи, разумеется, опровергла, хоть и призналась: знаки внимания ей оказывал покойный Александр Абдулов. Он проявлял заботу: например, просил укрыть пледом замерзшую Ковальчук, которая обнажилась ради съемок откровенной сцены. Работать было легко, актеры постоянно смеялись, а однажды мужчина даже пригласил ее присоединиться к его семье, чтобы отметить Новый Год вместе. Про Олега Басилашвили Анна Ковальчук рассказала также лишь в положительном ключе: работа шла как по маслу.