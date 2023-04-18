"Ее использовали": Бояков о горькой участи доживающей век в доме престарелых Дорониной

Что случилось со звездой театра и кино.

Татьяне Дорониной в сентябре исполнится 90 лет. В стенах МХАТа имени Горького в последний раз она появлялась 26 января 2019 года, когда играла главную роль в спектакле "Васса Железнова" по случаю 15-летнего юбилея постановки. Многие связывали это с Эдуардом Бояковым, который сменил ее на посту художественного руководителя театра.

"Мы с ней не ссорились, – заверяет Бояков. – Ни граммулечки. Ни одного даже намека на какой-то поступок, за который я себя бы сейчас корил. У меня столько косяков и грехов в жизни, что этот был бы лишним точно".

Режиссер знает, почему все вышло так некрасиво в итоге: "После моего ухода она так в театре не появилась. Она сейчас в доме престарелых. А что получилось? Ее использовали, очевидно. Разве когда-то мы жили в другом мире? Разве в "Битве престолов" или в каком-нибудь "Властелине колец" или в "Повести временных лет" по-другому? Разве было по-другому?"

Стоит добавить, что Доронина хотя в театре и не появляется, но исправно получает зарплату как Президент МХАТа – около 500 тысяч рублей в месяц. Плюс ей полагается доплата от столичного градоначальника за звание Народной артистки СССР – более 30 тысяч рублей.