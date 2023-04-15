Ефремов о загремевшей в психушку Лолите: Из такого не выбраться

Исхудавшая Лолита Милявская сорвалась в бездну.

Быть звездой и не ударить в грязь лицом — задача не из легких. В тяжелые времена знаменитости вынуждены обращаться к специалистам даже по щекотливым вопросам. Осознать критическое положение и признать психическое расстройство дано не всем, но Лолита Милявская знатно отличилась.

Наряду с другими известными артистами она попала в подборку "Дни.ру" из звезд шоу-бизнеса, которые одолели депрессию. После развода с мужем Лолита Милявская загремела в психушку, будучи истощенной физически и морально. Курс реабилитации положительно отразился на здоровье певицы.

Бизнесмен Игорь Ефремов уверен, что посетившие психологов и психотерапевтов звезды — молодцы. Они, наряду с Лолитой Милявской, сделали отважный шаг, хотя могли махнуть рукой и тем самым усугубить ситуацию.

"Каждому нужна психологическая помощь в разные периоды жизни. Жизнь сложная, переживаний очень много. Радует, что люди понимают и не оставляют это без внимания. Порой самому из такого не выбраться. Будь это потеря близкого человека, своего любимого дела или разлад в семейной жизни – все неприятно, и не удивительно, что человек будет переживать. Я считаю, тут стесняться нечего", — заявил в беседе с "Дни.ру" предприниматель.

Напомним, Лолита Милявская страдала от малокровия, когда легла в психиатрическую лечебницу имени Кащенко. Первые две недели светская львица круглыми сутками спала из-за хронической усталости и проводимой терапии.